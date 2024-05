Sleutelpion verklaart waarom hij Beerschot - ondanks liefde voor de club - verlaat: "Alles op tafel gesmeten"

Dirk Kuyt blijft trainer van Beerschot, maar zal het moeten doen zonder zijn klankbord, sportief directeur Gyorgy Csepregi. De Hongaar liet al weten dat hij het Kiel zal verlaten. En dat is toch wel met spijt en enige bitterheid.

Want Csepregi had het liever anders gezien. Maar de relatie was verzuurd geraakt. “Laat mij het zo stellen: ik heb intern mijn mening gegeven over de huidige gang van zaken. Alle frustraties van de voorbije maanden moesten eruit", zegt hij in GvA.

"Dat werd me niet in dank afgenomen, waardoor de samenwerking onmogelijk was geworden. Natuurlijk is dit niet het afscheid waar ik van gedroomd had. Ik wou ook helemaal niet vertrekken."

"Ik zag mezelf hier nog twee jaar blijven. Ach, het was duidelijk dat de club een andere richting uit zou gaan. Zonder mij. En dat is jammer. Ja, ik ben een beetje verbitterd. Maar zelfs dit pijnlijke vertrek heeft mijn liefde voor deze mooie club niet aangetast.”

De Hongaar lijkt nu onderweg naar OH Leuven, waar ook al Frédéric Van den Steen aan de slag is. Maar Csepregi laat weten dat er nog geen enkele knoop doorgehakt is.

“Uiteraard hebben we de voorbije weken contact gehouden. Maar er is nog niets concreet. Ook in Engeland en Hongarije zijn er opties. Ik heb nog geen beslissing genomen.