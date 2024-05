'Vrancken wordt de nieuwe coach van Gent, maar... ook deze Belgische topclub zag opportuniteit en waagde zijn kans om hem binnen te halen'

KAA Gent staat dicht bij de komst van Wouter Vrancken. Meer zelfs: de coach zit zaterdag al niet meer op de bank bij KRC Genk. Al was er nog een andere Belgische topclub geïnteresseerd.

KRC Genk en Wouter Vrancken gaan per direct uit elkaar. De Limburgers kunnen er niet mee lachen dat hun oefenmeester middenin de strijd om een Europees ticket met een directe concurrent aan het flirten is.

Laat er immers géén twijfel over bestaan: beide clubs zijn directe concurrenten van elkaar. Genk en KAA Gent komen elkaar mogelijk tegen in de barragewedstrijden met het laatste Europese ticket als inzet. Het maakt de zaak extra gevoelig.

Bovendien waren De Buffalo's niet de enige geïnteresseerde club die kwam polsen bij (de entourage) van Vrancken. Het Laatste Nieuws weet dat ook Antwerp FC in Vrancken dé ideale coach zag. The Great Old neemt op het einde van het seizoen afscheid van Mark van Bommel.

De voorkeur van Vrancken zelf lag de voorbije weken in Gent. De voormalige middenvelder was als speler enkele seizoenen actief in De Arteveldestad en wil er als coach graag terugkeren. Al is de deal allesbehalve rond. Al lijkt het een detail.

Is Wouter Vrancken de nieuwe coach van KAA Gent?

Het nieuws over het vertrek van Vrancken bij Genk wordt morgen wereldkundig gemaakt. De coach krijgt eerst de kans om de spelersgroep in te lichten over zijn vertrek. De bevestiging aan de kant van KAA Gent is pas voor na het seizoen.