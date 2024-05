Alderweireld spreekt over "laatste kans": "Iedereen zal aanwezig zijn"

Het was een Toby Alderweireld die al in volle focus was die op de persconferentie voor de bekerfinale verscheen. De verdediger beseft dat het misschien zijn laatste kans is om een prijs te pakken in zijn carrière.

Alderweireld gaat ook geen jaren meer meegaan. De 35-jarige routinier heeft bijna alles gezien, maar een prijs wil hij er graag nog bij. "Ik heb al wat finales achter de rug", aldus de man die er drie van de vijf won. "Dat is altijd een match op zich."

Dat Union de voorbije weken twee keer overtuigend won van Antwerp speelt volgens hem dan ook niet mee. "Vorm heeft er weinig mee te maken. Het gaat om vorm van de dag en omgaan met de druk. In elk geval: we moeten beseffen dat het uniek is dat we hier opnieuw staan."

Voor Alderweireld is het misschien wel zijn laatste kans op een prijs. "Dat doe ik zeker. Het is misschien wel mijn laatste finale. Bijna iedereen die dicht bij me staat, zal dan ook aanwezig zijn.”

De bekerwinst zou het seizoen ook goedmaken. "We hebben de Champions League gehaald, we hebben Barcelona geklopt, de Gouden Schoen is van ons en we krijgen de kans om een vierde prijs in twee jaar te pakken."

"Als ik er een cijfer moet op plakken? Sowieso al een 6 op 10, ook als je deze finale verliest. Als je wint, zal ik niet zeggen dat het 10 op 10 wordt, maar het zou heel mooi zijn.”