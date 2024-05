Bekerfinalist ging door moeilijke periode: "Ik heb vooral anderen moeten geruststellen"

De bekerfinale wordt alweer een hoogtepunt in de carrière van Anthony Moris. Sinds hij bij Union SG speelt, beleeft de doelman hoogdagen. Al was het tijdens de play-offs moeilijk voor de nationale keeper van Luxemburg.

Moris heeft een paar fouten gemaakt die Union puntenverlies opleverden en dat heeft erin gehakt. De kritiek in de pers en op sociale media was niet van de poes. "Voor mij viel het nog mee, maar ik heb vooral anderen moeten geruststellen", begon hij op zijn persconferentie voor de finale.

"Vooral mijn familie had er last van. Ikzelf heb geleerd dat je kritiek moet kunnen aanvaarden, want dat maakt deel uit van de sport. Ik wist dat ik het tij zou kunnen keren door hard te werken. Maar ik ga niet ontkennen dat het een zware periode was. De media sprong er ook op. Maar nu ben ik helemaal klaar voor de finale."

En die finale is niet te vergelijken met de matchen in de play-offs. "Het is een finale, een speciale dag met een aparte atmosfeer. Het is een beetje raar dat het in het midden van de play-offs valt."

"Maar als je wint kan dat een boost betekenen voor de rest van de play-offs. We weten echter dat het niet makkelijk wordt tegen Antwerp, ook zij zullen door hun fans vooruit gestuwd worden."

Moris keek ook al naar het vervolg. Een zege zou hen richting dubbel kunnen stuwen. "Het zal een belangrijke dag voor ons worden. Als we de beker winnen, geeft dat ongetwijfeld een boost voor in de competitie."