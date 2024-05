'Sporting CP wil transfer van Debast afronden en... neemt ook ineens deze speler mee naar Lissabon'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Sporting CP is van plan om deze zomer zaken te doen met Belgische clubs. De Portugese topclub aast op Zeno Debast, maar heeft ook een andere pion van een Belgische topclub op het oog.

De interesse van Sporting CP in Zeno Debast is algemeen gekend. Meer zelfs: de Portugezen zitten in verregaande onderhandelingen met RSC Anderlecht. Naar alle verwachting wordt de transfer nog voor de start van het EK afgerond.

Los Leões boeken best al twee ticketjes op het vliegtuig naar Lissabon. Volgens de Portugese kranten staat ook Andi Zeqiri héél hoog op de wenslijst van Sporting. Meer zelfs: de onderhandelingen met KRC Genk zijn lopende.

© photonews

Die interesse is op z'n minst opvallend te noemen. Genk nam Zeqiri afgelopen zomer voor drie miljoen euro over van Brighton & Hove Albion. De 11-voudig Zwitsers international kende een wisselvallig seizoen en kon zich nooit helemaal doorzetten in Limburg.

Wil KRC Genk meewerken aan transfer van Andi Zeqiri?

De kans is dan ook groot dat Genk bereid is om te luisteren naar het Portugese aanbod. Al zal het juiste bedrag ongetwijfeld op tafel moeten komen. Transfermarkt schat de marktwaarde van Zeqiri op dit moment op 3,5 miljoen euro. Hij heeft nog een contract tot medio 2026 bij De Smurfen.