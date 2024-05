OFFICIEEL: Vincent Kompany is de nieuwe hoofdcoach van Bayern München

Het hing al even in de lucht, maar nu is het ook officieel. Vincent Kompany is de nieuwe coach van Bayern München.

'FC Bayern heeft Vincent Kompany aangesteld als nieuwe trainer. De 38-jarige Belg heeft tot 30 juni 2027 bij de Duitse recordkampioen getekend', schrijft Bayern München op haar eigen clubwebsite. Afgelopen week veranderde een gerucht plots snel in iets heel concreet wanneer Bayern interesse toonde in Vincent Kompany. Na een persoonlijk akkoord gevonden te hebben, moesten Burnley en de Duitse club er nog uit geraken. Ook dat lukte uiteindelijk. Bayern betaalt 10 tot 12 miljoen euro aan Burnley om Kompany over te nemen. Een stevige prijs voor een coach, maar in Duitsland waren ze overtuigd. Kompany zal dus zo niet meegaan met Burnley naar de Championship. De ex-Rode Duivel kon er niet in slagen om The Clarets in de Premier League te houden. Voor Kompany wordt het zijn derde uitdaging als coach. Voor hij naar Burnley trok, was hij al actief bij Anderlecht. Twee assistenten volgen hem naar Der Rekordmeister. Vertrag bis 2027: Vincent Kompany neuer Trainer des FC Bayern. 🔴⚪



