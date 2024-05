'Manchester City doet een enorme slag en haalt Braziliaanse international naar Etihad Stadium'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Manchester City staat op het punt om een enorme deal binnen te halen. Bruno Guimarães heeft zijn keuze gemaakt. De middenvelder verlaat Newcastle United voor de Engelse landskampioen.

Manchester City heeft beet. Bruno Guimarães staat al langer op de verlanglijst van The Citizens. De Engelse media melden dat de doorbraak is gevonden.

Guimarães heeft eerst en vooral zelf een keuze gemaakt. Ook Arsenal FC was concreet voor de Braziliaanse international. De middenvelder verkiest zelf de overstap naar het Etihad Stadium.

Daarnaast gaat Manchester City in op de eis van Newcastle United. The Magpies willen minstens honderd miljoen euro voor de 26-jarige sterspeler.

Nochtans was de Engelse landskampioen aanvankelijk niét van plan om dat bedrag op te hoesten. Wat er veranderd is? Lucas Paqueta - die andere Braziliaan op de verlanglijst - is geen optie meer.

Wie wordt de opvolger van Kevin De Bruyne bij Manchester City?

De middenvelder van West Ham United is verwikkeld in een gokschandaal. Volgens de Engelse voetbalbond gokte Paqueta op eigen wedstrijden en gele kaarten. Hij riskeert een (heel lange) schorsing.

Tot slot nog dit: de komst van De Goddelijke Kanarie lijkt eveneens een vertrek van Kevin De Bruyne voor te bereiden. De Rode Duivel twijfelt over zijn toekomst én kreeg inmiddels een waanzinnige aanbieding uit het Midden-Oosten voorgeschoteld.