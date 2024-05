Ligt zijn toekomst in Engeland, VS of toch in de woestijn? 'Kevin De Bruyne heeft dit WAANZINNIGE (!) aanbod ontvangen'

De toekomst van Kevin De Bruyne zal de komende weken en maanden op een soapserie lijken. De Rode Duivel wordt immers serieus aan beide mouwen getrokken. Uit Saoedi-Arabië is alvast een héél aantrekkelijk aanbod gekomen.

Eerst de feiten: Kevin De Bruyne heeft nog een contract tot medio 2025 bij Manchester City. Alle partijen zaten al rond de tafel, maar eigenlijk zijn er heel wat twijfels. The Citizens twijfelen of ze een 32-jarige middenvelder willen belonen met een héél vet contract, terwijl de Rode Duivel zelf ook een nieuwe uitdaging wil proberen.

San Diego FC kwam ondertussen met een aanbieding op de proppen. Nog concreter? New York City FC - niet toevallig een onderdeel van de City Football Group - wil hem in de zomer van 2025 héél graag naar de Major League Soccer halen. In hun ideale wereld maakt ook Pep Gardiola de oversteek.

© photonews

The Mirror weet eveneens dat De Bruyne naar alle geïnteresseerde clubs wil luisteren. De voorbije weken vonden meerdere (aftastende) gesprekken plaats tussen de entourage van KDB en enkele Saoedische topclubs. Alhoewel, aftastend? De Saoedi's lieten héél duidelijk blijken wat de 99-voudig Rode Duivel in het Midden-Oosten kan verdienen.

De Saoedische topclubs willen De Bruyne maar liefst verlonen met zeventig miljoen euro (!) per jaar. Ter vergelijking: hij verdient vandaag zo'n dertig miljoen euro per jaar en staat daarmee al in de top tien van best betaalde spelers ter wereld. "Ik snap de spelers die voor het geld kiezen en hun carrière buiten Europa afsluiten", was De Bruyne eerder héél transparant over een mogelijke transfer.

Wat verdient Cristiano Ronaldo in Saoedi-Arabië?

Om het plaatje te schetsen. Geld is géén probleem voor de Saoedi's. Cristiano Ronaldo verdient er maar liefst tweehonderd miljoen euro per jaar om de schoenen te binden. We willen maar zeggen: De Bruyne heeft wellicht nog wat onderhandelingsmarge. Of zou hij toch liever over De Grote Plas gaan voetballen?