'Manchester City en Arsenal slijpen de messen en gaan de strijd aan voor sterspeler van honderd miljoen euro'

Bruno Guimarães wordt de komende weken en maanden dé inzet van een strijd tussen Arsenal FC en Manchester City. Al lijkt Pep Guardiola een troefkaart te hebben.

Arsenal FC en Manchester City hebben Bruno Guimarães helemaal bovenaan de transferlijst gezet. De 26-jarige middenvelder heeft nog een contract tot medio 2028, maar Newcastle United staat niet weigerachtig tegenover een vertrek.

Guimarães is dan wel dé absolute sterkhouder van Newcastle, maar The Magpies beseffen dat een verkoop dé manier is om de boekhouding op orde te krijgen. De financiële waakhonden kijken namelijk mee en staan klaar om Newcastle af te straffen.

© photonews

Al moet er wel boter bij de vis komen. Guimarães moet honderd miljoen euro kosten. Arsenal en Manchester City zijn op de hoogte én bereid om een bedrag van die grootorde op te hoesten. Dat schrijft The Telegraph. Al lijken The Citizens in het voordeel te zijn.

Pep Guardiola wil namelijk een dubbelslag slaan. Ook Lucas Paqueta van West Ham United staat héél hoog op diezelfde verlanglijst. Guimarães en Paqueta zijn boezemvrienden. Manchester City is er dan ook van overtuigd dat de komst van de ene automatisch voor een stroomversnelling in het dossier van de andere zal zorgen.

Waar voetbalt Bruno Guimarães volgend seizoen?

Leuk extraatje: ook vorige zomer waren Arsenal en Manchester City aan het strijden om de handtekening van dezelfde speler. Declan Rice zette uiteindelijk zijn krabbel bij The Gunners. Arsenal betaalde toen eveneens honderd miljoen euro om hem weg te halen bij West Ham.