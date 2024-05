'Club Brugge zet transferplafond onder tien miljoen euro en heeft daar deze twee héél goede redenen voor'

Club Brugge kan met een grote zak geld de vakantie in. Niet alleen de vetpotten van de Champions League, maar ook transferinkomsten zorgen ervoor dat de landskampioen kan uithalen op de transfermarkt. Al is dat niét het plan.

De vernieuwde Champions League zal Club Brugge al minstens dertig miljoen euro opleveren. Tel daarbij de transfer van Igor Thiago - voor 37 miljoen euro naar Brentford FC - en de quasi zekere inkomsten die er zullen komen voor Andreas Skov Olsen en Antonio Nusa op en de blauw-zwarte bankrekening ziet er héél goed uit.

Bovendien moet Club Brugge de transfermarkt op. Het is de bedoeling dat er in elke linie versterking zal komen. Op die manier worden de vertrekkers vervangen en zal Club Brugge in de breedte versterkt worden. Al zal de vinger (deels) op de knip gehouden worden.

© photonews

Het Laatste Nieuws weet dat we geen transfers in de grootorde van twaalf of vijftien miljoen euro moeten verwachten. Dévy Rigaux mikt eerder op spelers die tussen vijf en acht miljoen euro kosten. Op die manier is Club Brugge zo goed als zeker dat er op korte termijn meerwaarde kan worden geboekt.

De reden voor die politiek is dubbel. Enerzijds verdiende Club Brugge de voorbije seizoenen het meest aan spelers die niet voor de grootste bedragen zijn gekomen, maar na enkele topseizoenen wél voor het grote geld zijn vertrokken.

Wat wil Club Brugge spenderen op de transfermarkt?

Daarnaast gelooft Club Brugge nog steeds dat het nieuwe stadion er op korte termijn zal komen. Het is de bedoeling dat blauw-zwart het prijskaartje (150 miljoen euro, nvdr.) grotendeels zelf kan financieren. Dus een extra spaarpotje is meer dan welkom.