Anderlecht moét vrezen voor vertrek: 'FC Kopenhagen denkt aan... Fredberg om er sportief directeur te worden'

Moet RSC Anderlecht vrezen voor het vertrek van Jesper Fredberg? De sportief directeur wordt genoemd als één van de kandidaten om bij FC Kopenhagen aan de slag te gaan. Daar komt héél binnenkort immers een vacature open te staan.

FC Kopenhagen bevestigde ondertussen al dat er onderhandelingen lopen met VfL Wolfsburg. Die Wölfe hebben hun zinnen gezet op Peter Christiansen. De kans is héél groot dat de sportief directeur zal vertrekken bij de Deense topclub.

Met andere woorden: Kopenhagen moet op zoek naar een nieuwe sportief directeur. In de Deense media wordt geopperd dat Jesper Fredberg één van de opties is om op die stoel te gaan zitten.

Het spreekt voor zich dat het vertrek van Fredberg een enorme aderlating zou zijn voor RSC Anderlecht. De Deen bouwt ondertussen al eventjes aan een nieuw elftal én slaagt daar ook wonderwel in. "Het is de bedoeling om ons gericht te versterken en volgend seizoen opnieuw mee te spelen voor de titel", liet hij zich enkele dagen geleden nog ontvallen.

Al is het evenwel logisch dat Fredberg zal luisteren als Kopenhagen zich komt melden. Byens Hold is dé grootste club van Denemarken. Bovendien is het voor Fredberg een kans om terug te keren naar zijn vaderland. Eerder deed hij het er al héél goed als sportieve baas bij Viborg FF.

Kan RSC Anderlecht een vertrek van Jesper Fredberg tegenhouden?

Maar ook Anderlecht beschikt over de nodige troefkaarten. Fredberg heeft een contract voor onbepaalde duur bij de Belgische recordkampioen. De nodige centen moeten dus op tafel komen om hem weg te komen halen. Daarnaast krijgt de Deen in Brussel nagenoeg carte blanche. Dat zal elders wellicht niét het geval zijn.