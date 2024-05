Vercauteren wil (nog niet) verlengen bij KBVB, maar regelde het wél voor Tedesco: "Het was nooit de bedoeling om resultaten af te wachten"

Frank Vercauteren start het komende EK zonder wetenschap waar zijn toekomst ligt. De technisch directeur van de KBVB weigert nu al te praten over een contractverlenging. Het is dan ook des te vreemd dat hij ervoor koos om de overeenkomst met Domenico Tedesco wel al te verlengen.

Het huidige contract van Frank Vercauteren loopt op het einde van het jaar af. "Maar ik wil bewust niet verlengen voor het EK. Voor zo'n groot toernooi moet de focus op de ploeg liggen. Niet op het contract van een technisch directeur."

Het is dan ook des te vreemd dat de Belgische voetbalbond er bewust voor koos om de resultaten van het EK niét af te wachten en het contract van Domenico Tedesco te verlengen tot na het WK van 2026. Of is dat net de normaalste zaak van de wereld?

© photonews

"Ik wil absoluut vermijden dat er tijdens het EK een discussie wordt gevoerd over het contract van Tedesco", legt Vercauteren uit in Het Laatste Nieuws. "Het is nooit onze bedoeling geweest om de resultaten op dat EK af te wachten. Een coach enkel en alleen op resultaten beoordelen is géén goed idee."

Al wil Vercauteren hiermee niét gezegd hebben dat Tedesco niet zal geëvalueerd worden. "Natuurlijk wil ik niet dat een coach het slecht doet. Maar als er goed werk wordt geleverd zullen de resultaten vanzelf komen. Wat als er toch een probleem zou zijn? In het voetbal is een oplossing altijd mogelijk. Ook na het EK."

"Het was trouwens mijn voorstel om de gesprekken met Tedesco zo snel mogelijk aan te vatten", besluit Vercauteren. "De Belgische voetbalbond was meteen akkoord. Ook met Domenico was het snel beklonken. Ik wist perfect waar hij naartoe wilde."