Jan Vertonghen komt met slotwoord na seizoen bij RSC Anderlecht, maar... de woorden passen meteen in een afscheidsboodschap

Gaat Jan Vertonghen na het EK door als profvoetballer? De vraag is al meermaals gesteld, maar een antwoord is er nog niet gekomen. Bovendien lijken enkele posts op de sociale media het zekere al voor het onzekere te nemen.

Jan Vertonghen miste bovendien het competitieslot bij RSC Anderlecht door een blessure. Indien hij na het EK de schoenen aan de haak hangt zal hij dus geen afscheid (op het veld) gekregen hebben.

Op de Instagram-pagina van Anderlecht staat een slotwoordje van Super Jan te lezen. Het is dan officieel wel de aanvoerder van paars-wit die het woord neemt om het seizoen af te sluiten, maar het lijkt verdacht veel op een afscheid.

"Eerst en vooral wil ik de fans van Anderlecht bedanken", aldus Vertonghen. "De passie, het engagement en de onvoorwaardelijke steun heeft me van mijn sokken geblazen. Het is mede door de fans dat Anderlecht volgend seizoen terug Europa in kan gaan."

Maar ook de clubmedewerkers krijgen een bloemetje toegeworpen. "Ik heb enorm veel respect voor iedereen die binnen de club aan de slag is. Dat gaat van de sportieve staf over de administratieve medewerkers en de vrijwilligers. Die mensen maken iedere dag het verschil. Bedankt!"

Gaat Jan Vertonghen volgend seizoen door bij RSC Anderlecht?

Jesper Fredberg zat inmiddels al rond de tafel met Vertonghen, maar de bal ligt in het kamp van de Belgische recordinternational. Super Jan wil zelf pas na het EK een beslissing nemen. Met andere woorden: Anderlecht moet pro-actief op zoek naar vervanging.