Goudhaantje van Antwerp wil weg en geniet van heel wat interesse, maar clubs zullen wel diep in de buidel moeten tasten

Het ziet ernaar uit dat Mandela Keita deze zomer zal vertrekken bij Antwerp. De club wil wel nog heel wat geld voor zijn middenvelder.

Er wordt weinig over gesproken, maar Mandela Keita is een van de Rode Duivels die Domenico Tedesco niet in zijn selectie opnam voor het EK. In oktober kwam hij voor het eerst in actie bij de nationale ploeg.

Hoewel het een logische keuze lijkt, doet het toch pijn bij de middenvelder die ook graag de nieuwe generatie wil helpen. Keita zou daarom ook graag een stap hogerop willen zetten.

Volgens transferexpert Sacha Tavolieri heeft Mandela Keita onlangs besloten om van makelaar te veranderen. Hij koos voor het Engelse 'World in Motion'. Daar wordt nu hard gewerkt aan zijn zaak, zodat de jonge middenvelder kan vertrekken bij Antwerp.

Volgens dezelfde bron zou Olympique Lyon geïnteresseerd zijn in de 22-jarige speler. Zijn groot werkvolume zou bij hen flink opvallen. De Franse club zal echter flinke concurrentie krijgen van Engelse en Duitse clubs.

Bij Antwerp zullen er deze zomer heel wat spelers vertrekken. Keita hoort dus ook bij die spelers, maar The Great Old wil hem niet zomaar laten gaan. De club zou zeker 20 miljoen euro willen opstrijken.