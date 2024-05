Frank Vercauteren zet Rode Duivels op scherp: "Wanneer het EK geslaagd is? Als we het toernooi winnen"

De Rode Duivels beginnen eerstdaags aan de voorbereiding op het EK in Duitsland. België trekt niet als favoriet naar Duitsland, maar dat wil niet zeggen dat we zonder ambitie aan het toernooi starten. Frank Vercauteren legt de lat alvast héél hoog.

Het EK is voor de Rode Duivels geslaagd als we het toernooi winnen

"Wat moet ik anders zeggen?", lacht Frank Vercauteren de tanden bloot in Het Laatste Nieuws. "Mij ga je niet horen verkondigen dat we blij zijn als we de kwartfinales halen. Bovendien heb ik niet gezegd dat we moéten winnen, hé. Maar als er een doel is, is er slechts één doel: winnen."

België trekt overigens niet kansloos naar het EK. De Rode Duivels zijn dan wel geen topfavoriet - Frankrijk en Engeland krijgen deze keer die status toegeschoven - om Europees kampioen te worden, maar het is eveneens een feit dat we alles en iedereen kunnen kloppen.

"We mogen die ambitie hebben", gaat Vercauteren verder. "Tien andere landen denken er net zo over. Het is wel belangrijk dat we realistisch zijn. Laat ons dus eerst spreken over de wedstrijden tegen Slovakije, Roemenië en Oekraïne."

Wanneer is het EK geslaagd voor de Rode Duivels?

De technisch directeur van de KBVB zal dus geen loze voorspellingen doen. "Na de groepsfase bekijken we het wedstrijd per wedstrijd. Wat als we in de kwartfinale verliezen van een beter team? Dan kunnen we dat aanvaarden. Indien we er ook effectief alles aan hebben gedaan om te winnen."