Het wordt een hele hete zomer in de Spaanse hoofdstad: 'Real Madrid kondigt eerstdaags komst van Mbappé aan én heeft akkoord met een andere sterspeler'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Real Madrid moet de komst van Kylian Mbappé nog officieel aankondigen, maar dat wil niet zeggen dat de sportieve cel op de lauweren rust. Inmiddels is er een mondeling akkoord gevonden voor een volgende toptransfer.

Alphonso Davies staat al eventjes héél hoog op de wenslijst van Real Madrid. De winger gaat zijn laatste contractjaar in bij Bayern München en weigerde de voorbije maanden alle toenadering van Beierse kant.

Opvallend: aanvankelijk leek Real Madrid van plan om hem nog een seizoen in München te laten en Davies volgende zomer transfervrij - het is alleszins een beproefd Madrileens recept - op te pikken. Maar die plannen zijn veranderd.

De Koninklijke wil Davies deze zomer al naar het Estadio Santiago Bernabeu halen. Al spreekt het voor zich dat Florentino Perez niet van plan is om - gezien het aflopende contract van de 45-voudig Canadees international - de volle pot te betalen.

Transfermarkt schat de marktwaarde van Davies op vijftig miljoen euro, maar Real Madrid denkt eerder aan een bedrag in de grootorde van dertig miljoen euro. Of Bayern hiermee akkoord zal gaan? Het lijkt vooral een situatie van dat of niéts voor de Duitse grootmacht.

Waar speelt Alphonso Davies volgend seizoen?

Real Madrid heeft immers al een mondeling akkoord met Davies. Een contractverlenging in München zal er niet komen en de speler zelf lijkt niet van plan om naar andere voorstellen van geïnteresseerde clubs te luisteren. Dus moet het deze zomer gebeuren.