'Bayern München gaat vol in tegenaanval en doet Real Madrid-target een héél leuk voorstel'

Bayern München vecht voor Alphonso Davies. De 23-jarige Canadees heeft een mondeling akkoord met Real Madrid op zak, maar het laatste Beierse contractvoorstel is er eentje waarnaar hij moét luisteren.

Alphonso Davies wordt al eventjes gelinkt aan een transfer naar Real Madrid. De 44-voudig Canadees international is medio 2025 transfervrij. De situatie is héél duidelijk voor Bayern München: verlengen of verkopen.

Maar daar wringt het schoentje. Davies zat de voorbije maanden meermaals rond de tafel met Real Madrid. Meer zelfs: de winger heeft zijn zinnen gezet op een verhuis naar De Koninklijke. En voor Florentino Perez mag hij zijn contract in Beieren gerust uitdienen.

En dat is een scenario waar Der Rekordmeister van gruwelt. Davies vertegenwoordigt een marktwaarde van een slordige zeventig miljoen euro. Hij zou héél véél pijn doen om hem gratis of voor een fractie van dat bedrag te zien vertrekken.

Kiest Alphonso Davies voor Bayern München of voor Real Madrid?

Sky Sports Germany weet dat Bayern München in de tegenaanval is gegaan. Der Rekordmeister heeft Davies een contract tot 2029 voorgeschoteld. De Canadees kan in Beieren dertien miljoen euro per seizoen verdienen.

Al wil dat niet zeggen dat Davies eerstdaags zijn krabbel zal zetten onder een nieuw contract in Beieren. Zijn voorkeur ligt nog steeds in de Spaanse hoofdstad. Maar wil De Koninklijke meer betalen? Hun voorstel ligt rond tien miljoen euro per jaar.