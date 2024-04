Ivan Leko schept duidelijkheid over toekomst en bevestigt intussen ook breuk met 777 Partners

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Ivan Leko zal nog steeds de trainer zijn van Standard volgend seizoen, of zal hij de zomerstop gebruiken om een lastige situatie te ontvluchten? De coach van de Rouches heeft weinig twijfel achtergelaten, maar heeft de zekere breuk tussen de club en de eigenaars bevestigd.

De CEO van de voetbaltak van 777 Partners, Don Dransfield, en de algemeen sportdirecteur, Johannes Spors, waren aanwezig in de tribunes van Sclessin om de Rouches te zien spelen tegen KV Mechelen.

De twee Amerikanen zijn woensdag snel teruggekeerd naar Londen, nadat ze op de hoogte waren gebracht van de vele haatboodschappen aan hun adres.

Op een persconferentie op vrijdag onthulde Ivan Leko dat hij niet had gesproken met zijn twee leidinggevenden. "Nee, ik heb niet gesproken met de eigenaars. Ik weet dat ze er waren, maar ik heb geen discussie met hen gehad." Opnieuw een bewijs van de kloof tussen de Luikse wereld en de Londense wereld van 777.

Er werd geen pistool tegen mijn slaap gehouden om te komen"

Velen hebben gesproken over mogelijke eisen van de Kroaat voor het komende seizoen. Zou Ivan Leko Sclessin kunnen verlaten deze zomer als hij niet de nodige garanties krijgt, met name over de zomermercato, de financiën en de ambities van de club?

"Niemand hield een pistool tegen mijn slaap om te komen. Ik werd gebeld en besloot dat ik wilde komen. Ik ben hier graag, ondanks de slechte resultaten. We hebben goede dingen, kwaliteit. Er zijn goede momenten."

Een traditionele club redden, het belangrijkste voor Ivan Leko bij Standard

"Als ik thuiskom, denk ik wel dat ik graag een team heb dat voor meer vecht. Ik hoop dat dit snel het geval zal zijn. Het maakt niet uit wie de coach is, het belangrijkste is om deze traditionele club weer op de rails te krijgen. Iedereen moet proberen iets kleins te geven om de club te helpen de juiste weg terug te vinden," concludeerde Ivan Leko.

De T1 verzekert dus dat hij ook volgend seizoen de coach van Standard zal zijn, maar "in het voetbal is het soms moeilijk om dingen te voorspellen," voegt hij eraan toe.