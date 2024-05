Analist schuwt de stevige uitspraken niet: "Dubbele overwinning richting Club Brugge"

Union SG heeft eindelijk een prijs(je) beet. Het won de Beker van België in een spannende finale tegen Antwerp. En dat zou wel eens grote gevolgen kunnen hebben als het van Marc Degryse afhangt.

De neutrale toeschouwer kon niet echt genieten van wat Union SG en Antwerp op de mat brachten, maar voor de Brusselaars zal dat een zorg zijn. Zij pakten eindelijk eens een prijsje en lijken zo opnieuw vertrouwen te hebben.

Dat is ook de mening van Marc Degryse. De analist en gewezen Rode Duivel laat zich uit over de zaak in zijn analyse bij Het Laatste Nieuws. En daarbij schuwt hij ook de zware woorden niet richting de titelstrijd de komende weken.

"Eindelijk komt de beloning na drie goede seizoenen. Ik denk dat iedereen Union deze trofee gunt. Ook als je het moeilijkere parcours ziet waarbij Union onderweg Anderlecht en Club Brugge heeft uitgeschakeld is deze prijs heel verdiend."

Dubbele overwinning richting Club Brugge

"Bij Union betekent die eerste prijs sinds hun comeback een grote opluchting. Het is bijna een dubbele zege met in het hoofd de match maandag op Club in de titelstrijd. De beker kan een enorme boost geven om daar bevrijd te voetballen."

"Zoals Antwerp vorig jaar na de bekerzege sterk speelde in de play-offs. Voor een titel moet het allemaal wel meevallen, maar Union heeft nu een basis om daarin te geloven", beseft Degryse. Maandag zullen we alweer veel meer weten.