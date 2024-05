"Meer ambitie tonen als club om Champions' Play-off te halen": verdediger Mechelen is duidelijk én spreekt over eigen toekomst

Tegen KAA Gent mocht Sandy Walsh nog eens in de basis beginnen bij KV Mechelen. Voor hem is het een seizoen met hoge hoogtes en een aantal momenten van minder spelen geworden, maar de ervaren verdediger snapt dat. Hij legt uit waarom én kijkt vooruit naar zijn toekomst.

Sandy Walsh beleefde de voorbije maanden een sprookje door interlands te mogen spelen voor zijn land op de Asian Cup. Maar dat had uiteindelijk wel een soort keerzijde van de medaille, want ondertussen speelde Mechelen steeds beter.

En toen de verdediger terugkwam, stond het systeem van Besnik Hasi in een 3-4-3 op punt én kreeg Walsh dus steeds minder kansen om zijn kunnen te laten zien. Dat is de laatste weken ondertussen toch weer helemaal anders.

© photonews

"Als je meer dan een maand weg bent, weet je dat andere spelers kansen zullen krijgen. Bill Antonio en Garananga kwamen in de ploeg en zo kreeg ik minder kansen eens ik terug was", besefte Sandy Walsh zijn nieuwe rol.

Missie Champions' Play-off?

Ondertussen mag hij wél opnieuw meespelen van Hasi: "Het is een kwestie van hard blijven werken en hopen op nieuwe kansen. Nu heeft Besnik Hasi me opnieuw nodig, ik probeer gewoon mijn best te doen op welke plaats dan ook."

"We willen het seizoen nog mooi afsluiten. Ook voor de coach en enkele spelers die waarschijnlijk gaan vertrekken. Ik persoonlijk? Daar heb ik niets over gezegd, daarover gaan we binnen enkele weken spreken en nu nog niet. Ik hoop dat Mechelen naar volgend seizoen toe meer ambitie laat zien om de Champions' Play-off eens te halen."