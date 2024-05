Is Nicky Hayen een optie? Bart Verhaeghe laat zich duidelijk uit over trainersdossier

Einde verhaal voor Club Brugge in de halve finales van de Conference League. Toch was voorzitter Bart Verhaeghe trots op het parcours dat zijn team heeft afgelegd. En hij blikte ook al eens vooruit richting toekomst.

Zo is er onder meer het heikele thema van de nieuwe coach. Diverse grote namen passeerden als naam ondertussen al de revue op Jan Breydel, maar tot op heden is er nog geen nieuwe coach voor volgend seizoen.

Ondertussen doet interim-trainer Nicky Hayen het heel goed, misschien zelfs beter dan sommigen hadden verwacht. De halve finales halen in de Conference League én 19 op 21 pakken in de Jupiler Pro League? Faut le faire.

© photonews

Hayen zelf lijkt niet meer terug te willen naar Club NXT volgend seizoen en dus zal er met hem moeten gepraat worden in functie van zijn toekomst. Wordt hij mogelijk een optie als nieuwe trainer van Club Brugge op langere termijn?

Niet te snel handelen

Vanuit Gelsenkirchen is er nog geen bevrijdend nieuws dat ene Karel Geraerts op de markt komt, dus zal het allemaal nog wat afwachten zijn. "Nicky Hayen doet me denken aan Philippe Clement. Altijd rustig, analytisch en helder in zijn communicatie."

"Mensen die in onze club zijn opgeleid doen het meestal goed. Daar moeten we ook rekening mee houden. Hij is natuurlijk een optie. Maar er zijn ook andere kandidaten. We gaan niet te snel handelen", aldus Bart Verhaeghe in Het Nieuwsblad.