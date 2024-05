Spelersvakbond dreigt met gerechtelijke stappen tegen FIFA

Als de plannen van sterke man Gianni Infantino en de wereldvoetbalbond FIFA doorgaan, dan krijgen we volgend seizoen een WK voor Clubs met liefst 32 ploegen. Al willen de clubs zelf niet dat het zover komt.

De plannen van Gianni Infantino waren groots. Hij wilde het WK voor clubs - tot op heden is dat een competitie met de winnaars van de Champions League (of navenant) van de verschillende continenten en dus eerder kleinschalig.

Maar daar zou dus verandering in komen, want vanaf 2025 wordt gemikt op een megalomaan project met 32 ploegen op het WK voor clubs. Dan zou het net als een landen-WK zo'n maand duren voor er een winnaar is.

© photonews

En dus zijn ze boos bij de spelersvakbond FIFPRO: "Nieuwigheden als het nieuwe WK met 32 clubs , dat voor juni en juli 2025 gepland is, brengen de nationale competities economische schade toe en pushen de spelers over hun limiet."

Kalender overvol?

"We eisen dat er een nieuwe discussie gevoerd wordt over de kalender tot 2030. Als de FIFA weigert deze problemen op te lossen, zullen we onze leden adviseren over welke opties ze hebben, zowel individueel als collectief, om hun belangen te verdedigen."

"Die opties omvatten ook gerechtelijke stappen tegen de FIFA, waarvoor we al legaal advies ingewonnen hebben", aldus de spelersvakbond in een persbericht via BELGA. De komende weken mogen we dus nog heel wat verwachten in de zaak.