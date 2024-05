Alexander Blessin houdt de meest geëmotioneerde persconferentie: "Zij is een deel van mij. De titel is voor haar"

Alexander Blessin kon met zijn emoties geen weg na de bekerwinst. We moesten twee uur op hem wachten en toen hij de perszaal binnen kwam, waarschuwde hij ons meteen: "Verwacht nu geen intelligente uitspraken van mij hé... Er gaat niks goed uitkomen."

Dat viel heel goed mee. Blessin zijn emoties waren mooi om te aanschouwen. "Vorig seizoen verlies je de titel in Antwerpen in de laatste tien minuten. Die laatste tien minuten nu... En dat laatste fluitsignaal... Het overkomt je gewoon op dat moment", begon hij.

Dat zijn familie erbij was, maakte het nog mooier. Zeker zijn vrouw Charlotte, die vorig jaar een ruggenmerginfarct kreeg en deels verlamd is. "Het betekent alles dat ze er was", zei Blessin met tranen van geluk aan de rand van zijn ogen. "Het gebeurt niet veel dat mijn vrouw kan komen."

Gaan feesten? Twee biertjes en ik sta op tafel te dansen

"Ik was aan het overwegen: laat ik haar naar het stadion komen, laat ik haar niet komen... Maar ze verdient het. Zij is een deel van mij. De titel is voor haar. Ik dank mijn staf, die de meest geweldige is van de wereld. En de spelers verdienen het zoveel. Het kleine stukje dat van mij is, dat geef ik aan mijn vrouw. Wat ik tegen haar zei toen ik de tribune inliep? Zoveel, maar zeker dat ik van haar hou."

Voor de 50-jarige coach is het de eerste grote prijs uit zijn carrière. "Bij de jeugd heb ik veel prijzen gepakt hoor. En eigenlijk ben ik nog maar vier jaar professioneel coach. Dus 1 prijs in vier jaar, da's niet slecht hé."

En wat voor de rest van de avond? "Goh, ik ben geen goed drinker. Twee biertjes en ik sta op tafel te dansen. Ik denk dat ik de spelers onder hen ga laten vieren. Ze krijgen morgen vrij. Ik zag al heel wat goede dansmoves in de kleedkamer, daar kan ik niet aan tippen. Maar ik hoorde sommigen ook zingen en ik denk dat ik daar beter in ben."