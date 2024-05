Standard moet vrezen: supporters gaan zeer harde acties ondernemen, match tegen Westerlo in gevaar?

Standard heeft er sportief opnieuw een heel lastig jaar opzitten. En ook extrasportief ging het al veel beter met de club uit De Vurige Stede. De supporters zijn het ook danig beu en gaan ernstige stappen ondernemen.

Volgens Het Laatste Nieuws hebben de spelers van Standard eerder deze week te horen gekregen dat ze mogelijk niet meer betaald zullen worden dit seizoen. Dat nieuws kwam bovenop het mogelijke transferverbod voor de club.

Door de financiële problemen zal het team aankomende zomer mogelijk opnieuw geen transfers mogen doen. De licentie komt voorlopig niet in gevaar, maar er was wel al een negatief advies van Nils Van Branteghem richting volgend seizoen.

© photonews

De onzekerheid onder spelers en staf is bijgevolg enorm. Dit alles werpt ook een somber licht op de professionele licentie voor het volgende seizoen. Het is afwachten of er vanuit Miami, de thuisbasis van 777 Partners, een reactie komt.

Match tegen Westerlo op de helling?

Ook de supporters zijn het ondertussen meer dan beu. Zij gaan ernstige stappen ondernemen bij de thuiswedstrijd tegen KVC Westerlo. Donderdag tekenden ze al present op training bij de Rouches om een signaal af te geven.

Vrijdag zou er veel meer verwacht kunnen worden. La Dernière Heure weet dat het wel eens zwaar zou kunnen worden en dat er een kans bestaat dat door de hele zaak de wedstrijd zelf op de helling gaat komen te staan. Als de supporters de match willen stilgelegd zien, dan is dat heel lastig tegen te houden.