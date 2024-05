'Absolute toptransfer komt steeds dichterbij: supporters PSG kunnen laatste eerbetoon geven aan Mbappé'

Kylian Mbappé en PSG? Dat huwelijk is bijna ten einde, dat weet iedereen. En dus zijn ze in Parijs op zoek naar een passend afscheid voor hun goudhaantje. Mogelijk komt dat er veel vroeger dan iedereen denkt.

Kylian Mbappé lijkt aan zijn laatste maanden bezig bij PSG. Een deal met Real Madrid ligt al langer dan vandaag in de pijplijn. En nu lijkt het er dan toch van te gaan komen met een deal die ook de Franse superster zelf allerminst windeieren zal gaan leggen.

De Koninklijke kan sowieso een flink eind gaan, want het moet geen transfersom betalen aan PSG. In Parijs is de Franse international einde contract en dus kan Real Madrid al het geld dat ze willen investeren in hem meteen besteden aan het loon (en een eventuele tekenbonus).

Real Madrid kan heel ver gaan voor Mbappé

Hoe ver Real wil gaan? Dat is tot op heden niet geweten, maar zowel Spaanse als Franse bronnen spreken over absolute recordhoogtes. En dus lijkt het steeds minder waarschijnlijk dat PSG hem nog zal kunnen gaan houden.

© photonews

Zijn contract loopt af en Mbappé wilde niet luisteren naar voorstellen voor een nieuwe verbintenis. Alles lijkt dus zo klaar als een klontje. En dus willen ze onder de fans van Kylian Mbappé gepast afscheid nemen van hun aanvaller.

Tegen Toulouse zou er zondag voor de laatste thuiswedstrijd van het seizoen een en ander worden voorbereid door de club. Op die manier zouden de supporters nog een laatste keer in eigen huis kunnen genieten van Mbappé.