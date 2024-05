🎥 Lukaku en AS Roma waren op weg naar ultieme stunt tegen onverslaanbaar Leverkusen en toen deed doelman Svilar dit

Mile Svilar was tot nu toe vrij overtuigend aan het keepen bij AS Roma, maar donderdag maakte hij misschien wel een cruciale fout die de uitschakeling van zijn club heeft versneld. De Belgische doelman blunderde compleet bij een corner.

Sinds de komst van Daniele de Rossi als coach bij Roma is Mile Svilar (24 jaar) de eerste doelman geworden van de club. Of het nu in de Serie A is of in de Europa League (waar hij al de nummer 1 was): Svilar heeft tot dusver zeer overtuigend gepresteerd.

Zo overtuigend zelfs dat er tijdens de laatste internationale bijeenkomst geruchten waren dat hij bij de Rode Duivels zou kunnen spelen. Domenico Tedesco had echter het slechte nieuws aangekondigd: Mile Svilar ligt vast aan de Servische federatie en kon geen Rode Duivel meer worden.

De beelden van deze donderdag zullen Tedesco misschien een beetje kunnen "troosten". De doelman die is opgeleid bij RSC Anderlecht blunderde namelijk volledig. Terwijl Roma met 0-2 voor stond tegen Bayer Leverkusen, liet Svilar een bal los bij een corner, wat resulteerde in een eigen doelpunt van Mancini.

Zeldzame blunder van Mile Svilar

Een doelpunt dat het einde van hun avontuur betekende. Een 0-2 score zou verlengingen hebben betekend, maar na de aansluitingstreffer slaagde AS Roma er niet in om door te drukken voor een derde goal. Erger nog: Bayer Leverkusen slaagde erin gelijk te maken in blessuretijd.

De vervelende tegengoal doet echter geen afbreuk aan het indrukwekkende seizoenseinde van Mile Svilar. Nu is het afwachten of de voormalige Belgische U21-speler zal worden opgeroepen door Servië om deel te nemen aan het EK 2024.