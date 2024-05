Topdarter deelt in de klappen na bekerfinale Antwerp en moet worden geopereerd

De bekerfinale tussen Union SG en Antwerp heeft achteraf nog voor de nodige problemen gezorgd. Zo liep een supporter van The Great Old een sleutelbeenbreuk op. En het is niet de eerste de beste supporter.

Belgisch topdarter Kim Huybrechts en zijn vriend Kevin Belmans werden op weg naar de supportersbussen aangevallen door een groep ‘Brusselse jongeren’. Dat is alvast wat Het Nieuwsblad laat weten op vrijdagochtend. De twee zouden zijn in elkaar geslagen en hebben daarbij een aantal blessures opgelopen. Huybrechts brak onder meer zijn sleutelbeen en moet daardoor vrijdag onder het mes gaan. De eerste weken zal hij dus niet kunnen darten. Vrouwlief Dana Verhaegen doet het relaas via de sociale media: “In een notendop: Match einde, supporters Antwerp lopen over een pad door een park in een menigte naar de bussen toe. In het park is een zwerm van onze gekleurde allochtone vrienden verzameld om de supporters van RAFC te provoceren." Dubbele sleutelbeenbreuk "De rij loopt vast door grimmige sfeer. Kim en Kevin willen door een opening in de omheining de rij passeren om sneller naar de bussen te gaan en worden langs achter aangevallen door Marokkanen." Met een zwaar verdict ten gevolg daarvan. "Terwijl Kim op de grond lag en stampen geïncasseerd heeft, heeft hij een dubbele sleutelbeenbreuk opgelopen van de rechtse arm helaas.” We willen Kim Huybrechts en Kevin Belmans bij deze ook veel sterkte en een snel herstel toewensen.