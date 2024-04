Jelle Vossen heeft één opvallende reden waarom Zulte Waregem zo onderpresteerde: "Gewend aan vier punten per maand"

Zulte Waregem heeft nog een waterkansje om volgend seizoen in 1A te spelen. Dan moeten ze ten eerste wel al de play-offs van de Challenger Pro League winnen. En daarna nog eens winnen van de tweede in de play-downs. En dat voor een ploeg die met moeite in de top zes sukkelde.

Het is werkelijk ongelooflijk dat Essevee met dat budget en die spelers niet beter presteerde. Jelle Vossen gaf in Krant van West-Vlaanderen enkele redenen. "Ik vind toch dat de blessures ons het meest parten hebben gespeeld. We hebben geen drie keer na elkaar met dezelfde ploeg kunnen spelen."

"Seigers, die de leider van de defensie moest worden, heeft maar heel weinig kunnen spelen, Rommens is heel lang out geweest, Demba ook, Vormer ook, ik ook een maand, Gano is alweer een tijdje geblesseerd… Allemaal jongens uit de centrale as met veel ervaring. Het was elke week puzzelen.”

Had Gano vroeger moeten terugkomen? Achteraf is het makkelijk praten

Ook was er een gebrek aan ervaring, maar niet qua leeftijd. “Vooral dan het gebrek aan ervaring om voor een prijs te spelen. Heel weinig jongens maakten dat al mee en dat is echt wel een andere mindset."

"Bij wijze van spreken waren velen in 1A gewoon aan 4 punten per maand. Als je kampioen wil spelen, moet winnen de standaard zijn, begrijp je?”

Topschutter Zinho Gano werd dan nog weken naar de B-kern verwezen. "Maar toch sta ik nog steeds achter de beslissing van de club. Er zijn dingen gebeurd die niet konden, Zinho beseft dat intussen ook wel. Het is achteraf ook makkelijk praten. Hadden we kampioen gespeeld, zei iedereen nu het was de beste beslissing van het seizoen.”