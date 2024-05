"Wilde dat niet honoreren": KRC Genk komt met stevig statement over Vrancken en duidt meteen opvolger aan

De informatie is officieel: Wouter Vrancken verlaat Racing Genk per direct. De voormalige T1 van KV Mechelen wordt getipt bij KAA Gent als opvolger van Hein Vanhaezebrouck. De Limburgers kwamen met een stevig statement.

KRC Genk kondigde officieel aan dat trainer Wouter Vrancken heeft besloten zijn langetermijnverbintenis met de club niet na te komen. Dat kondigen de Limburgers donderdagavond aan in een duidelijke verklaring annex statement.

De informatie hing al eventjes in de lucht. Wouter Vrancken verlaat nu officieel de CEGEKA-Arena voor het einde van het seizoen. Of hij ook meteen naar KAA Gent trekt of daarmee wacht tot het einde van het seizoen? Er zou een mondeling akkoord zijn.

KRC Genk en Wouter Vrancken gaan uit elkaar

"Reeds voor de dubbele confrontatie met Club Brugge liet de entourage van Wouter Vrancken weten dat hij voorkeur geeft aan een nieuwe uitdaging. Na verschillende gesprekken gedurende de afgelopen twee weken heeft Vrancken dit standpunt deze week officieel bevestigd", aldus KRC Genk.

KRC Genk maakt vandaag officieel bekend dat trainer Wouter Vrancken heeft besloten om zijn langetermijnverbintenis met de club niet te honoreren.



ℹ️ Meer info:

? https://t.co/u1eudNekoK — KRC Genk (@KRCGenkofficial) 9 mei 2024

"Gezien de cruciale fase waarin de Champions’ Play-Offs zich bevinden en de strijd om een Europees ticket waarin KRC Genk zich bevindt, is de club van mening dat het beter is de samenwerking met onmiddellijke ingang te beëindigen."

"Domenico Olivieri, Michel Ribeiro en Eddy Vanhemel zullen de coaching van de groep de laatste drie wedstrijden van dit seizoen voor hun rekening nemen, in de strijd voor een Europees ticket. KRC Genk wenst de focus volledig te behouden op het sportieve en zal dus pas na afloop van de Champions’ Play-Offs verder reageren."