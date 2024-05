Analist haalt stevig uit naar KRC Genk in zaak Wouter Vrancken

De informatie is officieel: Wouter Vrancken verlaat Racing Genk per direct. De voormalige T1 van KV Mechelen wordt getipt bij KAA Gent als opvolger van Hein Vanhaezebrouck. De Limburgers kwamen dan weer met een stevig statement.

"Reeds voor de dubbele confrontatie met Club Brugge liet de entourage van Wouter Vrancken weten dat hij voorkeur geeft aan een nieuwe uitdaging. Na verschillende gesprekken gedurende de afgelopen twee weken heeft Vrancken dit standpunt deze week officieel bevestigd", aldus KRC Genk in een statement eerder op donderdag.

KRC Genk maakt vandaag officieel bekend dat trainer Wouter Vrancken heeft besloten om zijn langetermijnverbintenis met de club niet te honoreren.



Het lijkt er dus op dat Genk eigenlijk wel door wilde met Wouter Vrancken, maar dat die aangaf niet te willen doordoen. Vandoor ook het statement van de Limburgers, die duidelijk niet echt blij zijn met de gang van zaken.

Volgens Jacky Mathijssen hadden ze meer moeten doen om de coach te houden. "Het is eigenlijk onbegrijpelijk dat Genk één van de meest gegeerde trainers van België heeft weggejaagd. Het is du jamais vu."

"Wat kan je als club nog meer van een trainer verwachten? Ik vind dan ook dat Wouter veel meer gesteund had mogen worden vanuit het bestuur op de momenten dat het wat minder ging", aldus de analist bij Het Belang van Limburg.

De kans dat Wouter Vrancken eerstdaags tekent bij KAA Gent lijkt vrij groot. Dan is de paleisrevolutie in de Jupiler Pro League meteen helemaal rond. We houden u ook de komende dagen en weken uiteraard op de hoogte.