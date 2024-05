Valt Mechele iets te verwijten na penaltyfout? Mignolet: "Dat heb ik hem gezegd"

Brandon Mechele moest na de uitschakeling van Club Brugge in de Conference League getroost worden. Zijn penaltyfout tien minuten voor tijd zorgde voor de doodsteek.

Na het laatste fluitsignaal werd Brandon Mechele door ploegmaats, tegenstanders en de fans getroost. De verdediger maakte een penaltyfout, Fiorentina liet de kans om te scoren niet liggen. Voor de Italianen volstond dat om door te stoten naar de finale.

Bij Club Brugge verweet niemand Brandon Mechele iets. "Brandon zag de speler zelfs niet komen en hij raakt hem op kniehoogte", zei Nicky Hayen. Hij zal de komende dagen nog met Mechele spreken als dat nodig is.

Vanaken en Mignolet steunen Mechele

Kapitein Hans Vanaken verdedigde Mechele en bij uitbreiding de hele ploeg. "Er valt niemand iets te verwijten, zeker Brandon niet. Hij wil gewoon een block zetten en dan valt hij (Nzola, nvdr.) tegen de knie van Brandon."

Simon Mignolet sprak Mechele nog moed in. "Hij voelt zich verantwoordelijk, maar dat is natuurlijk bullshit. Dat heb ik ook tegen hem gezegd. Hij speelde weer een dijk van een wedstrijd, zoals het hele seizoen al."

"Dan mag je zo'n moment niet met je meedragen. We weten allemaal wat voor persoon hij is. Binnen de kleedkamer is hij wellicht de grootste supporter van Club Brugge. En dan zijn wij er ook om hem erdoor te sleuren."