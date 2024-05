Middenvelder Gent krijgt eindelijk zijn kans en spreekt meteen over zijn toekomst bij Buffalo's

Het was alweer vijf maanden geleden dat Andrew Hjulsager nog eens kon en mocht spelen bij KAA Gent. Hij maakte meteen naam met zijn wedstrijd én scoorde in een korte invalbeurt meteen bij zijn comeback.

Andrew Hjulsager besliste in het slot van de wedstrijd de match tussen KV Mechelen en Gent, waardoor de Buffalo's een geweldige zaak doen richting Europees voetbal en zeker zijn van de eindwinst in de Europe Play-off.

Voor de Deense middenvelder was het na vijf maanden blessureleed een prachtig moment. Invallen in minuut 83 én meteen het verschil kunnen maken, minder dan vijf minuten later. En daar was hij dan ook blij mee.

"Het deed deugd na heel moeilijke maanden. Het waren echt lastige maanden. Het herstel na een overbelasting van mijn pees nam meer tijd in beslag dan verwacht. Vooral die eerste twee maanden waren lastig om mee om te gaan."

Andrew Hjulsager lijkt te willen blijven

De komende drie weken mag Andrew Hjulsager mogelijk op nog wat speelkansen hopen, daarna wordt het afwachten wat er allemaal zal gebeuren. Hein Vanhaezebrouck vertrekt meer dan waarschijnlijk, terwijl ook andere spelers zullen vertrekken.

Hjulsager zelf wil echter graag blijven: "Ik heb niet stilgestaan bij mijn toekomst, mijn revalidatie was het belangrijkste. Maar ik heb nog een contract tot juni 2025. Ik weet wat ik wil en kan en voel me nog steeds prima in Gent."