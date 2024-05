Wordt de finale van de Croky Cup een flitsende match? Analist heeft stevige bedenkingen

Royal Antwerp FC en Union SG spelen straks de bekerfinale. Na de matchen in de play-offs zijn de Brusselaars ongetwijfeld de favoriet.

Met Antwerp en Union krijgt de Croky Cup twee mooie finalisten. Het recente parcours van The Great Old in de Champions’ Play-offs, met ook twee ruime nederlagen tegen Union SG, doet echter niet veel goeds vermoeden voor de regerende bekerwinnaar.

“Antwerp kan niet meer brengen wat het vorig jaar heeft gebracht”, oordeelt Tom Boudeweel meteen bij Sporza. “De waarden en de kracht die ze toen hadden, hebben ze nu niet meer. Ze staan op de 6e plek in de play-offs en slepen zich naar het einde. Dan komt die bekerfinale niet op het juiste moment.”

Volgens Boudeweel is alles op. “Het bestuur, de spelers, de trainer en de medische staf. Er zit veel ruis op de lijn.” Het feit dat ook Van Bommel na dit seizoen zal vertrekken heeft niet veel goeds gedaan.

Geen flitsende finale

Of Antwerp zich nog één keer kan opladen? “Ik verwacht geen huzarenstukje meer”, is Boudeweel duidelijk. “Ik verwacht geen verrassing meer van Van Bommel, omdat hij al alles heeft geprobeerd. De coach is zoekende.”

Al is er nog altijd dat cup-gevoel, dat het om één wedstrijd gaat en dat daarin alles mogelijk is. “Het kan goed dat Antwerp 1-0 voorkomt en dan in de loopgraven kruipt. Misschien kunnen ze zich bij Antwerp nog één keer verenigen en 90 minuten zij aan zij strijden.”

Dat scenario is misschien ook nodig, om er een finale van te maken. “Het is voor de neutrale liefhebber toch te hopen dat er snel een doelpunt valt, zodat er wat meer ruimte komt. Want ik denk dat het een heel gesloten finale zal worden.”