FC Barcelona haalt stevig uit en komt met clausule van 500 miljoen euro

FC Barcelona is nog volop aan het strijden in de Spaanse competitie om de tweede plaats af te pakken van Girona. De titel is al langer weg, want de kloof met Real Madrid is liefst veertien punten. Ondertussen maken ze werk van de toekomst.

De 17-jarige Pau Cubarsi is het volgende groeibriljantje van FC Barcelona. De verdediger staat ondertussen al enkele maanden in de basisploeg van Xavi en maakt op die manier heel wat indruk in de Spaanse competitie. Er wordt al maanden - eigenlijk al jaren - gesproken over de jonge verdediger, die toch wel wat adelbrieven kan voorleggen. Maar binnen het team had hij wel nog een vrij 'mager' contract en vooral een makkelijke clausule voor geïnteresseerde clubs.