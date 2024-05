Refaelov kiest zijn kant in de bekerfinale: "Dat mogen de fans mij niet kwalijk nemen"

Vanmiddag wordt de bekerfinale tussen Antwerp en Union gespeeld. Ook Lior Refaelov zal die op de voet volgen.

De tand des tijds lijkt geen vat te krijgen op Lior Refaelov. Hij tekende nog maar net voor een extra seizoen bij Maccabi Haifa bij. 38 is hij ondertussen en hij wil tot zijn 40ste voetballen.

“Ik doe er alles aan om in het weekend met frisse benen op het veld te staan. Hopelijk kan ik op dit elan doorgaan. Het is gek hoeveel minuten (2.782, red.) ik al speelde. Dat zijn er meer dan in sommige van mijn seizoenen in België”, vertelt hij aan Het Belang van Limburg.

De Croky Cup zal voor Refaelov altijd iets bijzonders zijn. Hij won de trofee twee keer en scoorde ook al eens de winning goal. “Of jullie mij, met reden, Mister Croky Cup mogen noemen weet ik niet”, blijft Refaelov bescheiden.

De finale tussen Antwerp en Union van vandaag zal hij dan ook heel hard opvolgen. En hij bekent ook meteen heel hard kleur. “Definitely! Ik supporter voor Antwerp. Dat mogen de Union-fans mij niet kwalijk nemen. Antwerp zit in mijn hart. Ik hoop dat de club, in tegenstelling tot ik destijds, wél een derde cup pakt in korte tijd”, besluit de Israëliër.