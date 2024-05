Blessin rende meteen de tribunes in en was zwaar geëmotioneerd: "Hij wist dat het voor mij niet makkelijk was om hier te komen"

Vrouwlief Charlotte bewoog hemel en aarde om toch maar in het stadion te zitten. De vrouw van Alexander Blessin werd vorig jaar getroffen door een ruggenmergberoerte, maar zag nu haar man de eerste prijs uit zijn carrière binnenslepen. Een emotioneel moment.

Na de match vloog Blessin de tribunes in om zijn vrouw een intense knuffel te geven. Twee van zijn drie dochters vierden de bekerwinst mee op het veld. Een geweldig moment voor de familie Blessin.

Charlotte gaf ook een reactie aan Sporza. "Het was een bijzonder zwaar seizoen voor ons als familie. Maar we hebben altijd gezegd dat we wilden doorgaan. Want als je opgeeft, is alles voor niks geweest", klonk het bij de geëmotioneerde Charlotte.

Maar meevieren kon ze niet. Haar dochters konden wel naar beneden. "Het is zwaar voor mij", deelt Charlotte. "Normaal wil ik naar beneden gaan en deze zege vieren. Maar hij wist dat het voor mij niet makkelijk was om naar hier te komen."

Maar de trots die ze nu voelt, overwint de emotionele strijd. "Het is Alexander zijn eerste titel. Hij verdient dit. Maar heel Union verdient dit, het is een geweldig team."

En manlief? Die liet intussen héél lang op zich wachten. Anderhalf uur na de match was er nog steeds geen spoor van hem in de perszaal. Een beetje aan het vieren? Het zal wel. En dat het verdiend was.