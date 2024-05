Wesley Sonck heeft heel veel lof voor Belg in Jupiler Pro League

Hans Vanaken is al jaren heel goed bezig bij Club Brugge. Mogelijk is hij op weg naar een nieuwe titel met blauw-zwart en wie weet een nieuwe Gouden Schoen op de koop toe. "Talent, dat is de beste beslissing nemen", aldus Wesley Sonck.

"En de beste beslissingen nemen, dat is de samenvatting van de carrière van Hans Vanaken op een voetbalveld", pikte Filip Joos daarop in bij Extra Time. "Tijd en ruimte beheersen, in eenvoud", was het panel vol lof.

Ook Wesley Sonck wilde er nog wat over zeggen: "Dat is het belangrijkste, de juiste beslissingen nemen zonder én met de bal. Als je naar wedstrijden kijkt, denk je soms dat het allemaal maar normaal is wat Vanaken doet."

"We vinden dat allemaal maar normaal, terwijl het helemaal niet normaal is. Het is ongezien hoelang hij al op een bepaald niveau speelt. Hij heeft rust, hij kan een bal afschermen, heeft overzicht en kan een bal afpakken."

Heel veel lof voor Hans Vanaken

De speelstijl van Vanaken valt niet altijd meteen op, maar toch maakt hij héél veel indruk met al zijn intelligentie en elegantie. "Hij scoort niet, maar als het moeilijker gaat speelt hij de verbindingsman en doet hij de juiste dingen."

"Voetbal kan eenvoudig zijn en Vanaken kan het brengen. Hij ziet de dingen veel sneller dan anderen", heeft Wesley Sonck heel veel lof voor de tweevoudige Gouden Schoen. Wordt hij binnenkort andermaal de kampioenenmaker?