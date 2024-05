De Europese finalisten zijn bekend en er was een belangrijke rol voor Charles De Ketelaere

Club Brugge speelde zijn halve finale in de Conference League op woensdag al, maar ook op donderdag stonden er nog drie belangrijke halve finales op het programma. Met daarbij ook een aantal Belgen in een belangrijke rol.

In de Europa League zal de finale gespeeld worden door het onvermijdelijke Bayer Leverkusen en het Italiaanse Atalanta Bergamo van Charles De Ketelaere. Fiorentina speelt dan weer zijn finale in de Conference League tegen Olympiakos.

Europa League

Leverkusen was zijn 2-0 voorsprong uit de heenmatch tegen AS Roma kwijt door twee strafschoppen, omgezet door Paredes. Maar Leverkusen zou natuurlijk Leverkusen niet zijn als ze dat niet voor een zoveelste keer zouden rechtzetten.

En wat misschien nog belangrijker was voor de Duitsers: ook de ongeslagen status werd behouden. Eerst was er een owngoal van Mancini, in de blessuretijd kon Stanicic er zelfs nog 2-2 van maken. Einde verhaal dus voor Romelu Lukaku.

© photonews

In de finale wél een Belg: Charles De Ketelaere. Hij zorgde zelf voor de assist op de 1-0 van Lookman, via Ruggeri en Touré werd het nog 3-0. Na de 1-1 uit de heenwedstrijd was dat meer dan voldoende voor de finale.

Conference League

In de Conference League is Olympiakos de tegenstander van Fiorentina in de finale. Na de 1-4 uit de heenwedstrijd leek daar eigenlijk al geen twijfel meer over te bestaan, maar ook in Griekenland werd simpelweg gewonnen.

El Kaabi zorgde na tien minuten al voor de 1-0, een kwartier voor tijd wist hij met zijn tweede van de avond alle twijfels weg te nemen - als die er nog waren. De finales worden later op de maand gespeeld, er is ook nog een finale van de Champions League.