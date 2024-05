Wouter Vrancken, de Ronny Deila van 2024: een verstoord einde van het seizoen

Voor het tweede seizoen op rij verlaat een coach zijn club voor een andere Belgische club nog voor de laatste speeldag. Wouter Vrancken heeft een "Ronny Deilaatje" gedaan bij Racing Genk en men kan zich afvragen in hoeverre dit het kampioenschap heeft beïnvloed of zal beïnvloeden.

Het was iets minder dan een jaar geleden: na dagen van aanhoudende geruchten kondigde Standard Luik het vertrek van Ronny Deila aan, met onmiddellijke ingang, naar Club Brugge. De club was destijds bezig met de Europe Play-offs: er waren nog twee wedstrijden te spelen, die zouden worden geleid door interim-coach Geoffrey Valenne.

De omstandigheden zijn inmiddels bekend bij iedereen: Deila was niet overtuigd van het project van Standard, en Club Brugge, dat het hele seizoen had gezocht om de juiste coach te vinden, greep zijn kans. Niemand kan de Noor verwijten dat hij het schip verliet als we vandaag naar de remake van Titanic kijken die 777 Partners aan het realiseren is. Ongetwijfeld had Ronny Deila achter de schermen dingen gezien die op het ergste wezen.

Maar waar zowel hem als Club Brugge verwijten werden gemaakt, was wel de timing en het gebrek aan elegantie: het seizoen was nog niet voorbij of Bart Verhaeghe was al in gesprek gegaan en had Ronny Deila overtuigd tijdens een maaltijd in zijn beroemde kasteel.

Speelde de context een rol in de tegenvallende prestaties van Standard? Hoe dan ook, 3 dagen voor de officiële aankondiging van Deila's vertrek, verloren de Rouches met 3-0 van Westerlo. Ze verloren vervolgens met 0-4 in de eerste wedstrijd zonder Deila, gevolgd door een 3-1 nederlaag tegen Gent om het seizoen af te sluiten.

Het is moeilijk om in dit collectieve falen niet de littekens van het vertrek van Ronny Deila te zien, waarschijnlijk minder betrokken vanaf het moment dat het voor hem duidelijk was dat hij naar Brugge zou gaan. En wanneer spelers dat voelen, is het ook moeilijker om het maximale eruit te halen.

Wouter Vrancken als Ronny Deila?

Het is ook moeilijk om dit een jaar later niet opnieuw te overdenken, nu Wouter Vrancken Racing Genk, daar ook met onmiddellijke ingang zal verlaten. Er zijn nog drie wedstrijden te spelen, en de spelers zullen het nu zonder de coach moeten doen die hen vorig seizoen bijna naar de titel bracht.

Hoeveel impact zal dit vertrek hebben op KRC Genk? Sommigen zullen zeggen dat de Limburgers al zijn afgegleden, drie opeenvolgende nederlagen waarbij ze 11 doelpunten incasseerden. Maar was Wouter Vrancken nog betrokken, of had hij al in zijn hoofd een vertrek zoals Deila vorig jaar? Hebben de onderhandelingen achter de schermen invloed gehad op de resultaten van Genk?

Is het niet oneerlijk van de kant van Gent om een coach weg te halen voordat de kous helemaal af is? Het antwoord is zeker ja. Maar aan de kant van de Buffalo's wordt er zeker ook van deze situatie genoten, twee maanden na die controversiële 1-1 tussen Westerlo... en Genk, die Gents plaatsje in de Champions play-offs wegnam.