Zaak Eddy Snelders: zware financiële domper voor analist

Eddy Snelders is al enkele maanden uit beeld als sportverslaggever nadat hij beschuldigd wordt van zedenfeiten. En daarbij heeft hij nu toch ook een aantal nieuwe tegenslagen moeten verwerken, zo lijkt het.

Steeds meer verhalen doken op over Eddy Snelders. Openbare zedenschennis op jonge leeftijd, mogelijk voyeurisme in een zwembad een aantal jaren geleden. Het waren nieuwe feiten die werden toegevoegd aan de eerdere zware feiten.

Voetbalcommentator Eddy Snelders werd vorig jaar door Sporza geschorst nadat hij beschuldigd werd van exhibitionisme, later kwamen er berichten over voyeurisme bij. Bij een huiszoeking naar aanleiding van het oorspronkelijke onderzoek werden namelijk beelden gevonden.

© photonews

Snelders is nu dus ook in verdenking gesteld wegens voyeurisme. Zijn stiefdochter heeft met hem gebroken, ook zijn vrouw Bé De Meyer - gewezen letterina bij Het Rad van Fortuin - zou al een tijdje niet meer samenwonen bij hem, ondanks de openlijke steun die ze hem gaf.

Duizenden euro's onderhoudsgeld?

Zij gaf onlangs nog een interview, waarin ze aangaf van niets te weten over wat Snelders allemaal deed. "Ik heb het nooit gezien of vermoed", aldus De Meyer in een interview met Het Laatste Nieuws. "Alsof ik stom en naïef ben. Dan was ik nooit zo lang bij hem gebleven."

Volgens Dag Allemaal zou het koppel ondertussen officieel uit elkaar zijn en gescheiden door een ontwricht huwelijk. In de bepalingen zou staan dat Eddy Snelders duizenden euro's onderhoudsgeld moet betalen aan De Meyer.