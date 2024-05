Vincent Janssen in zak en as na verlies in finale: "Dit is zeker niet het seizoen dat de club wilde"

Vincent Janssen zijn ontgoocheling kon amper in woorden omschreven worden. De Nederlandse spits had - ondanks niet helemaal fit - alles gegeven. Hij gooide letterlijk alles in de strijd, maar toch volstond het niet.

Geen derde prijs in twee jaar voor Antwerp. Dat maakt wel een groot verschil met een jaar geleden. "Helemaal", zuchtte Janssen. "Vorig jaar was geweldig, dit is er eentje geworden met veel ups en downs. Een echte rollercoaster."

Janssen hoopte dan toch nog te eindigen met een goed gevoel. Zeker omdat de ploeg deze zomer uit elkaar gaat vallen. "We wilden het seizoen vandaag goed afsluiten, maar helaas. Dit zal ons toch tijd vragen om te verwerken. Dit is zeker niet het seizoen dat de club wilde."

Was het plan van Antwerp wel goed? Want ze startten wel heel defensief. “Ons plan was duidelijk. We hanteerden een andere tactiek dan de voorgaande wedstrijden."

"We gaven niet veel meer weg dan hen, maar uiteindelijk beslist een corner de wedstrijd. En eenmaal op achterstand tegen Union weet je dat het moeilijk wordt om erdoorheen te komen. Union is de verdiende winnaar.”

Voor Janssen lijkt het ook één van zijn laatste matchen te worden voor The Great Old. “Of dit een afscheid in mineur is? Dat weet ik niet. Het is nu ook niet aan de orde. Ik ben hier gelukkig. We zien wel wat er gebeurt."