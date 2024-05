Sterkhouder van Westerlo wil maar voor één andere Belgische club spelen

Westerlo slaagde erin het behoud te verzekeren. Heel wat spelers van de Kemphanen wisten zich dit seizoen in de kijker te spelen.

Ook al moesten ze tot het bittere einde vechten tot het behoud, toch hebben heel wat spelers van Westerlo zich laten opmerken dit seizoen. Onder hen ook Griffin Yow.

“Ik zou het niet erg vinden om naar een andere competitie te gaan, maar tegelijkertijd vind ik de Belgische competitie ook leuk”, vertelt hij aan USMNT.

“Ik zou graag voor Club Brugge willen spelen. We speelden dit seizoen wel tegen Antwerp, Anderlecht en Union, maar Brugge sprong er voor mij echt uit. Het was waw, dit is een team dat gewoon ongelooflijk is.”

Westerlo slaagde er volgens Yow in de eerste 45 minuten haast niet in de bal te raken. “Ik denk dat als ik de stap naar zo'n team kan maken, dat dit een uitdaging zou zijn. Met de constante strijd week in week uit op training om te vechten voor een basisplek.”

Yow ligt nog tot juni 2026 onder contract bij Westerlo. Er is de nodige interesse voor de Amerikaan, vooral uit eigen land. Toch zou hij liever hier in België blijven, maar wel om dan Europees te spelen.