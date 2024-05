Exit Wouter Vrancken: 'KRC Genk schept duidelijkheid wie er hem opvolgt'

Wouter Vrancken nam donderdagochtend afscheid van KRC Genk. En dus moet er iemand de resterende wedstrijden overnemen.

Woensdagavond raakte bekend dat Wouter Vrancken opstapt bij KRC Genk en zo goed als zeker aan de slag gaat bij KAA Gent. De trainer van de Limburgers nam donderdagmorgen afscheid van zijn spelers en een deel van de staff.

Een deel, want normaal gaan assistenten Kevin Van Dessel en Glenn Vanryckeghem mee de overstap naar de Buffalo’s maken.

Volgens Het Belang van Limburg neemt Domenico Olivieri over, bijgestaan Michel Ribeiro en Eddy Vanhemel over bij KRC Genk voor de rest van het seizoen. Er staan nog drie wedstrijden dit seizoen op het programma.

Met video-analist Jan Boden wordt de samenwerking stopgezet. Wat er met Jan Wuytens zal gebeuren is nog niet duidelijk, met hem is Genk volgens de krant nog in gesprek.

Voor Olivieri wordt het al de vierde keer dat hij moet optreden als interimaris. Ribeiro zal als assistent fungeren, net als Vanhemel die pas vorige maand terug bij de club is.

In principe komt de club vandaag nog met een officieel statement over het vertrek van Vrancken en de opvolging.