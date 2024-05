Nog een vertrekkende sterkhouder deze zomer? "Beste keeper in België"

De Belgische competitie is het speelterrein voor heel wat sterke doelmannen. Ook bij Cercle Brugge loopt er zo eentje rond.

Toen Bernd Storck in 2020 bij Cercle Brugge arriveerde zei hij al dat Warleson een doelman voor de toekomst was. De Braziliaan heeft de naam een zeer complete doelman te zijn en er wordt hem dan ook een grote toekomst toegedicht.

Warleson ontpopt zich tot de beste keeper in de Champions’ Play-offs en dat is ook gewezen Cercle-speler en – trainer Jerko Tipuric niet ontgaan, zo vertelt hij in een interview met de Krant van West-Vlaanderen.

Als Warleson een goede dag heeft is hij volgens Tipuric “de beste keeper in België”. De toekomst lonkt voor de Braziliaan. “Hij heeft alvast een imposant figuur. Zijn voetenwerk kan wel wat beter. Soms twijfelt hij bij het uitkomen”, klinkt het.

Zomertransfer

Met de nodige trainingsarbeid moet dat allemaal lukken. “Daarin moet hij meer zelfzekerheid laten zien. Hij kan zich ook nog meer in het spel betrokken tonen, door preventief te coachen. Je moet hard werken om er te komen. Dat heeft hij in zich.”

Het zal voor de Vereniging niet gemakkelijk worden om Warleson aan boord te houden. Hij speelt al sinds 2019 voor Cercle, maar heeft wel nog een contract tot 2026 en een cluboptie voor een extra jaar. Marktwaarde volgens Transfermarkt op dit moment: 3 miljoen euro.