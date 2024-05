Ongelooflijk! Skov Olsen haalt alweer hetzelfde trucje uit en geeft forfait

De grote verdwijntruc, Andreas Skov Olsen heeft er intussen een handje van weg. Net als voor de match tegen PAOK heeft hij last en wil hij niet spelen. Bij Club Brugge beginnen ze het stilaan beu te worden.

De Deense winger, die zondag nog belangrijk was in de match tegen Antwerp met een fantastische goal, heeft pijn en voelt zich niet fit om te spelen. En dat zo'n drie weken nadat hij dat ook al uithaalde voor de match tegen PAOK.

Een hele tegenslag voor Club, dat Skov Olsen uiteraard goed kon gebruiken. De Deen is enorm belangrijk voor Club, maar haakt geregeld af met blessures waar de medische staf geen oorzaak voor vindt, aldus HLN.

In ieder geval was het een twijfelgeval of hij ging starten tegen Fiorentina. Nicky Hayen koos al meerdere keren voor de meer betrouwbare Michal Skoras, die het ook goed deed.

“Bla bla bla. Love to be back with the team.” Dat schreef hij drie dagen geleden nog op zijn Instagram na Antwerp-Club. Maar nu is hij dus weer verdwenen.

Drie weken geleden trok hij doodleuk naar zijn thuisland voor een second opinion. Bij Club beweerden ze toen dat het in onderling overleg gebeurde. Maar van harte was dat ook niet...