Van Bommel geeft persconferentie à la José Mourinho en meteen ook afscheidsrede: "Niemand gaat me dat vertellen"

Mark van Bommel heeft na het bekerverlies een afscheidsrede gehouden. Hij heeft zijn voorbije twee seizoenen overschouwd bij Antwerp en is daar bijzonder tevreden over. Hij gaf daarbij ook aan dat het voor The Great Old bijzonder moeilijk zal worden om die successen te herhalen.

Van Bommel wou eigenlijk al op de bus zitten terug naar Antwerp. Het verlies had er ingehakt en ze verloren niet veel tijd om uit Brussel weg te geraken. "Je weet hoe mooi het kan zijn en nu voel je ook de pijn", zuchtte Van Bommel. "Een finale speel je om te winnen. Het was geen mooie finale, maar dat wist je van op voorhand."

Van Bommel had ook een speciaal plan: hij gaf de bal aan Union. "Waarom? Omdat ze dat niet kunnen. Ze zijn een heel goed counterteam, maar ze kunnen niet goed omgaan met de bal. Ik denk dat dit plan hartstikke goed was. Je moet naar de sterktes en zwaktes van de tegenstander kijken."

Van Bommel weet al hoe hij moet omgaan met teleurstelling. "Als speler verloor ik de Champions League-finale en de WK-finale in één maand tijd. Ik heb die ervaring. Maar ik weet ook hoe het voelt om ze te winnen. We staan vandaag niet aan de goede kant van de medaille."

Champions League? Dat wordt moeilijk de komende jaren

Om daarna in full 'José Mourinho-modus' over te gaan. "Kijk, wij zijn Antwerp. We weten waar we vandaan komen. We hebben vorig jaar alles gewonnen. Dat CL-deuntje hadden ze nog nooit gehoord op de Bosuil. En het zal moeilijk worden om dat op korte termijn weer te horen. Als het überhaupt nog gebeurt."

"En dit seizoen... Tijdens het seizoen probeer je je te kwalificeren voor de play-offs en dat lukt. En je haalt de bekerfinale. Je gaat me niet vertellen dat dit een slecht seizoen is. Ik kreeg appjes van collega's die heel graag in onze schoenen hadden gestaan."

Van Bommel leek ook afscheid te nemen. Lang zal het alvast niet duren, want nog drie matchen en de Nederlander vertrekt. Dat staat helemaal vast. "Drie prijzen, wie had dat gedacht? Wij zijn geen Chelsea of Real Madrid hé."