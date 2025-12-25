🎥 "Samen kunnen we een verschil maken": Louis van Gaal emotioneert en zorgt voor gigantisch record

Foto: © photonews
Louis van Gaal heeft nog eens van zich laten spreken. Een hele week lang heeft hij de gekste challenges gedaan bij Serious Request, de Nederlandse voorloper van De Warmste Week die al ettelijke jaren bestaat. En dat heeft heel veel geld opgeleverd.

Louis van Gaal heeft zich de afgelopen week bijzonder hard ingezet als ere-ambassadeur van Spieren voor Spieren tijdens Serious Request. Dat heeft ook opgeleverd, want dankzij allerhande challenges heeft hij de Nederlandse luisteraar en kijker aangespoord.

Hij kwam spreken in scholen, hij ging golfen, hij trok een polonaise op gang met Marco Schuitmaker - de man van de hit 'Engelbewaarder' en sprak keer op keer met de nodige emotie voor en met de kinderen met een spierziekte.

Louis van Gaal de engelbewaarder

Het hele land ging plat voor Louis van Gaal, die bezielde en het zelf ook een aantal keren niet helemaal droog hield. Jongerentaal ontleden, zelf een engelbewaarder zijn en uiteindelijk meer dan 18 miljoen euro helpen ophalen - een enorm record, want meer dan vijf miljoen meer dan het vorige record.

@npo3fm Louis van Gaal + Marco Schuitmaker = De gezelligste persconferentie die je je maar kan bedenken! #3FM #SR25 #GlazenHuis #SpierenvoorSpieren #Engelbewaarder @Spieren voor Spieren @Marco Schuitmaker ♬ origineel geluid - NPO 3FM

In zijn bedankingsspeech kwam hij met mooie woorden en ook op Instagram sprak hij vol lof voor alles en iedereen. "Het is indrukwekkend om te zien hoe ons land deze week is samengekomen om de ruim 20.000 kinderen met een spierziekte weer toekomstperspectief te geven."


"Dit is waar Nederland voor staat: samenkomen voor één doel. Waar het eerder het Nederlands elftal was, stond nu Serious Request centraal. Heel het land kwam letterlijk in beweging. Samen kunnen we een verschil maken."

