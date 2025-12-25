Kritiek op en lof voor 'Samoise met vele beperkingen' en prik richting Leko-hetze

KAA Gent beleeft geen makkelijk seizoen in de Jupiler Pro League. Het is voorlopig met heel veel ups en downs en dus is het aan Rik De Mil om tegen 2026 orde op zaken te gaan stellen. Ook in de verdediging, waar het al eens verkeerd durft te lopen.

De tegendoelpunten die Gent in de maanden november en december soms tegen kreeg waren hallucinant te noemen. En daarbij hadden verschillende spelers boter op het hoofd doorheen de wedstrijden gezien.

Matisse Samoise is a jaren een belangrijke speler voor De Buffalo’s. Ook hij heeft soms mindere momenten, zoveel is duidelijk. Maar hij heeft ook zijn pluspunten en op die manier maakt hij het voor de analisten ook absoluut niet makkelijk.

De vele beperkingen van Matisse Samoise bij KAA Gent

“Het is met Samoise nu ook wel het geval – je kan van die jongen zeggen wat je wil – dat hij er altijd voor blijft gaan. Je kan veel zeggen over hoe hij verdedigt en over hoe hij speelt en dergelijke meer allemaal”, aldus Wesley Sonck in zijn analyse bij 90 Minutes.

“Maar met al zijn beperkingen laat hij een speler ook nooit gerust. Hij kan heel vervelend zijn. De vraag is: wat is de basis? Samoise toont het elke wedstrijd, net om te compenseren dat hij wel degelijk beperkingen heeft.”

Matisse Samoise blijft terug knokken

“Hij was op een bepaald moment geen vaste waarde meer bij Gent. Hij is enkel nog bij Gent omdat hij een Belg is, want je hebt Belgen nodig in de kern. Dat hij altijd opnieuw komt bovendrijven? Dat is wat ik bedoel. Hij geeft nooit op en dat vind ik wow.”





Dat hij de hand niet ging schudden van Ivan Leko voor de wedstrijd tegen Club Brugge? “Dat is dan weer echt jezelf profileren als ‘Samoise van de Gantoise’. Ik vermoed dat het meer iets is voor de galerij, dan vergeven ze hem misschien drie slechte passes.”