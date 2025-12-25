Kritiek op en lof voor 'Samoise met vele beperkingen' en prik richting Leko-hetze

Kritiek op en lof voor 'Samoise met vele beperkingen' en prik richting Leko-hetze
Foto: © photonews
Word fan van KAA Gent! 1882

KAA Gent beleeft geen makkelijk seizoen in de Jupiler Pro League. Het is voorlopig met heel veel ups en downs en dus is het aan Rik De Mil om tegen 2026 orde op zaken te gaan stellen. Ook in de verdediging, waar het al eens verkeerd durft te lopen.

De tegendoelpunten die Gent in de maanden november en december soms tegen kreeg waren hallucinant te noemen. En daarbij hadden verschillende spelers boter op het hoofd doorheen de wedstrijden gezien.

Matisse Samoise is a jaren een belangrijke speler voor De Buffalo’s. Ook hij heeft soms mindere momenten, zoveel is duidelijk. Maar hij heeft ook zijn pluspunten en op die manier maakt hij het voor de analisten ook absoluut niet makkelijk.

De vele beperkingen van Matisse Samoise bij KAA Gent

“Het is met Samoise nu ook wel het geval – je kan van die jongen zeggen wat je wil – dat hij er altijd voor blijft gaan. Je kan veel zeggen over hoe hij verdedigt en over hoe hij speelt en dergelijke meer allemaal”, aldus Wesley Sonck in zijn analyse bij 90 Minutes.

“Maar met al zijn beperkingen laat hij een speler ook nooit gerust. Hij kan heel vervelend zijn. De vraag is: wat is de basis? Samoise toont het elke wedstrijd, net om te compenseren dat hij wel degelijk beperkingen heeft.”

Matisse Samoise blijft terug knokken

“Hij was op een bepaald moment geen vaste waarde meer bij Gent. Hij is enkel nog bij Gent omdat hij een Belg is, want je hebt Belgen nodig in de kern. Dat hij altijd opnieuw komt bovendrijven? Dat is wat ik bedoel. Hij geeft nooit op en dat vind ik wow.”

Dat hij de hand niet ging schudden van Ivan Leko voor de wedstrijd tegen Club Brugge? “Dat is dan weer echt jezelf profileren als ‘Samoise van de Gantoise’. Ik vermoed dat het meer iets is voor de galerij, dan vergeven ze hem misschien drie slechte passes.”

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KAA Gent
Matisse Samoise

Meer nieuws

Versterking op komst? Deze twee aanvallers duiken op tijdens training Royal Antwerp

Versterking op komst? Deze twee aanvallers duiken op tijdens training Royal Antwerp

22:31
Charleroi naar Anderlecht met dit plan van Cornelis

Charleroi naar Anderlecht met dit plan van Cornelis

22:03
Gaat match op WK door? "We zijn vastbesloten om het te verhinderen"

Gaat match op WK door? "We zijn vastbesloten om het te verhinderen"

21:30
1
'FC Barcelona laat oog vallen op verrassende JPL-verdediger'

'FC Barcelona laat oog vallen op verrassende JPL-verdediger'

15:00
4
Boeckx spreekt over "tussenpaus Garcia" én is over één ding formeel: "Beste zet van voetbalbond"

Boeckx spreekt over "tussenpaus Garcia" én is over één ding formeel: "Beste zet van voetbalbond"

21:00
🎥 "Samen kunnen we een verschil maken": Louis van Gaal emotioneert en zorgt voor gigantisch record

🎥 "Samen kunnen we een verschil maken": Louis van Gaal emotioneert en zorgt voor gigantisch record

20:30
'Twee Engelse grootmachten roeren zich voor goudhaantje Club Brugge: dan toch deal in januari?'

'Twee Engelse grootmachten roeren zich voor goudhaantje Club Brugge: dan toch deal in januari?'

20:00
Franky Van der Elst spreekt: "Dan rol ik toch eens met mijn ogen"

Franky Van der Elst spreekt: "Dan rol ik toch eens met mijn ogen"

19:30
De selectie: Club Brugge mist vele sterkhouders, maar Leko krijgt ook zeer hoopgevend nieuws

De selectie: Club Brugge mist vele sterkhouders, maar Leko krijgt ook zeer hoopgevend nieuws

19:00
3
Frank Boeckx ziet al snel één duidelijke opdracht voor Hayen bij Racing Genk

Frank Boeckx ziet al snel één duidelijke opdracht voor Hayen bij Racing Genk

16:00
1
Komt het weer goed met deze Anderlecht-speler? "We zullen hem opnieuw op zijn beste niveau zien"

Komt het weer goed met deze Anderlecht-speler? "We zullen hem opnieuw op zijn beste niveau zien"

18:40
2
'Anderlecht verliest transferstrijd: Club Brugge in polepositie voor Dortmund-aanvaller'

'Anderlecht verliest transferstrijd: Club Brugge in polepositie voor Dortmund-aanvaller'

18:20
Geweldig nieuws op komst voor Lukaku en De Bruyne? 'Napoli wil actie ondernemen'

Geweldig nieuws op komst voor Lukaku en De Bruyne? 'Napoli wil actie ondernemen'

18:00
'Westerlo houdt de adem in: Schotse Rangers laat oog vallen op sterkhouder'

'Westerlo houdt de adem in: Schotse Rangers laat oog vallen op sterkhouder'

17:30
1
KV Mechelen kan voor het eerst Champions' Play-offs spelen: Coach Vanderbiest wil er wat over kwijt

KV Mechelen kan voor het eerst Champions' Play-offs spelen: Coach Vanderbiest wil er wat over kwijt

16:30
2
Philippe Albert neemt het op voor bondscoach Garcia en is hard voor KBVB

Philippe Albert neemt het op voor bondscoach Garcia en is hard voor KBVB

17:00
1
Standard-speler kon naar Anderlecht: "Vincent Kompany belde me"

Standard-speler kon naar Anderlecht: "Vincent Kompany belde me"

15:30
Transfers op komst bij Union? Dit heeft David Hubert erover te zeggen

Transfers op komst bij Union? Dit heeft David Hubert erover te zeggen

14:30
Franky Van der Elst ziet meteen groot voordeel voor Nicky Hayen bij KRC Genk

Franky Van der Elst ziet meteen groot voordeel voor Nicky Hayen bij KRC Genk

13:30
Mike Vanhamel (ex-Beerschot) heeft nieuwe verrassende uitdaging beet in België

Mike Vanhamel (ex-Beerschot) heeft nieuwe verrassende uitdaging beet in België

14:00
3
Besnik Hasi keert zijn kar: "Hij start waarschijnlijk in de basis"

Besnik Hasi keert zijn kar: "Hij start waarschijnlijk in de basis"

13:00
Standard-coach Euvrard op zijn hoede voor één speler van STVV in het bijzonder: "Speciale speler!"

Standard-coach Euvrard op zijn hoede voor één speler van STVV in het bijzonder: "Speciale speler!"

12:30
Wie is Joshua Nga Kana, het 16-jarige talent waar Besnik Hasi zo van onder de indruk is?

Wie is Joshua Nga Kana, het 16-jarige talent waar Besnik Hasi zo van onder de indruk is?

12:00
Restaurantuitbater kreeg haatmails en bedreigingen omwille van... Mignolet de kreeft

Restaurantuitbater kreeg haatmails en bedreigingen omwille van... Mignolet de kreeft

11:30
5
Discussie rond Jelle Vossen laait weer op, Wesley Sonck heeft er een duidelijke mening over

Discussie rond Jelle Vossen laait weer op, Wesley Sonck heeft er een duidelijke mening over

10:30
3
Al heel zijn leven in België, maar... Rode Duivels interesseren hem niet ondanks mouwtrekken van KBVB

Al heel zijn leven in België, maar... Rode Duivels interesseren hem niet ondanks mouwtrekken van KBVB

11:00
12
Spelers Anderlecht verrassen Besnik Hasi en die wordt er zowaar emotioneel van

Spelers Anderlecht verrassen Besnik Hasi en die wordt er zowaar emotioneel van

10:00
1
Topclubs opgepast! Dit is geen eendagsvlieg en ze hebben duidelijk van niemand schrik Analyse

Topclubs opgepast! Dit is geen eendagsvlieg en ze hebben duidelijk van niemand schrik

08:00
Anderlecht-revelatie geeft toe: "Toen dacht ik dat ik geen speler voor Anderlecht was"

Anderlecht-revelatie geeft toe: "Toen dacht ik dat ik geen speler voor Anderlecht was"

09:02
1
Ex-bondscoach Domenico Tedesco ziet zijn voorzitter opgepakt worden... voor drugstrafiek

Ex-bondscoach Domenico Tedesco ziet zijn voorzitter opgepakt worden... voor drugstrafiek

09:30
Twee ex-JPL-spelers willen iets duidelijk maken: "We hebben alle twee een vrouw hé"

Twee ex-JPL-spelers willen iets duidelijk maken: "We hebben alle twee een vrouw hé"

24/12
🎥 Vorig jaar nog bij Westerlo, nu levensredder: vroeg kerstmirakel in beeld

🎥 Vorig jaar nog bij Westerlo, nu levensredder: vroeg kerstmirakel in beeld

24/12
1
De onverwachte reactie van Noah Sadiki wanneer een journalist hem vraagt naar zijn geheim

De onverwachte reactie van Noah Sadiki wanneer een journalist hem vraagt naar zijn geheim

24/12
Ex-Antwerp-trainer Stef Wils heeft nog iets te zeggen over zijn ontslag

Ex-Antwerp-trainer Stef Wils heeft nog iets te zeggen over zijn ontslag

24/12
7
'Jeugdproduct OH Leuven, Anderlecht en Genk in belangstelling van Eredivisie-clubs'

'Jeugdproduct OH Leuven, Anderlecht en Genk in belangstelling van Eredivisie-clubs'

24/12
Anderlecht-spelers krijgen een week vakantie, maar... controles zullen volgen

Anderlecht-spelers krijgen een week vakantie, maar... controles zullen volgen

24/12

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 20
KRC Genk KRC Genk 13:30 Club Brugge Club Brugge
Cercle Brugge Cercle Brugge 16:00 Union SG Union SG
Standard Standard 18:30 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 20:45 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 27/12 Zulte Waregem Zulte Waregem
La Louvière La Louvière 27/12 OH Leuven OH Leuven
KV Mechelen KV Mechelen 27/12 FCV Dender EH FCV Dender EH
KAA Gent KAA Gent 27/12 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

Dave79 Dave79 over Komt het weer goed met deze Anderlecht-speler? "We zullen hem opnieuw op zijn beste niveau zien" Ratko Svilar Ratko Svilar over Ex-Antwerp-trainer Stef Wils heeft nog iets te zeggen over zijn ontslag Joe Joe over Gaat match op WK door? "We zijn vastbesloten om het te verhinderen" Da Cosmos will be back in 2026 Da Cosmos will be back in 2026 over Drama bij amateurclub: B-ploeg uit competitie gezet door algemene regel Kibo.Tourtois Kibo.Tourtois over Al heel zijn leven in België, maar... Rode Duivels interesseren hem niet ondanks mouwtrekken van KBVB aangespoelde aangespoelde over KV Mechelen kan voor het eerst Champions' Play-offs spelen: Coach Vanderbiest wil er wat over kwijt Johnnie Walker Johnnie Walker over Mike Vanhamel (ex-Beerschot) heeft nieuwe verrassende uitdaging beet in België Shooters Shooters over Jonathan Lardot prikt stevig terug naar JPL-coach: "Zou beter focussen op eigen team" rinus michels rinus michels over 'FC Barcelona laat oog vallen op verrassende JPL-verdediger' Naughtius Maximus Naughtius Maximus over Discussie rond Jelle Vossen laait weer op, Wesley Sonck heeft er een duidelijke mening over Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved