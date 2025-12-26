LIVE: Kan kersverse Genk-trainer Nicky Hayen meteen punten pakken tegen gehavend Club Brugge?

KRC Genk neemt het vrijdagnamiddag op tegen Club Brugge. Zo krijgen we meteen de laatste topper van het jaar te zien.

Club Brugge trekt vrijdag naar de Cegeka Arena om het op te nemen tegen Racing Genk. De eerste wedstrijd van de laatste speeldag wordt meteen de grootste van de speelronde.

Nicky Hayen voor de leeuwen tegen zijn ex-club

Wedstrijden tussen blauw-zwart en de Smurfen zijn altijd groot, maar vanwege de omstandigheden zal deze editie extra beladen zijn. Nicky Hayen werd ontslagen bij Club Brugge en tekende begin deze week zijn contract bij Genk.

Hij gaf op het persmoment aan helemaal geen revanchegevoelens te koesteren. Met zijn inside informatie over Club zal hij Genk ongetwijfeld kunnen helpen, al zal Ivan Leko erop anticiperen.

Gehavend Club Brugge

Bij Club Brugge ontbreken er nog steeds heel wat sterkhouders. Simon Mignolet is nog out. Nordin Jackers is niet bij, net als middenvelder Raphael Onyedika (Afrika Cup), Ludovit Reis (schouder) en Lynnt Audoor (spierletsel). Ook Brandon Mechele zit in de selectie.



Kyriani Sabbe, Bjorn Meijer en Romeo Vermant zijn er wel bij. Club won de voorbije drie onderlinge duels. Voor de laatste zege van Genk tegen blauw-zwart moeten we terug naar 11 augustus 2024 (3-2).