Volg KRC Genk - Club Brugge live op Voetbalkrant.com vanaf 13:30.
-
Datum: 26/12/2025 13:30
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 20
LIVE: Kan kersverse Genk-trainer Nicky Hayen meteen punten pakken tegen gehavend Club Brugge?
LIVE: Kan kersverse Genk-trainer Nicky Hayen meteen punten pakken tegen gehavend Club Brugge?
Foto: © photonews

KRC Genk neemt het vrijdagnamiddag op tegen Club Brugge. Zo krijgen we meteen de laatste topper van het jaar te zien.

Club Brugge trekt vrijdag naar de Cegeka Arena om het op te nemen tegen Racing Genk. De eerste wedstrijd van de laatste speeldag wordt meteen de grootste van de speelronde.

Nicky Hayen voor de leeuwen tegen zijn ex-club

Wedstrijden tussen blauw-zwart en de Smurfen zijn altijd groot, maar vanwege de omstandigheden zal deze editie extra beladen zijn. Nicky Hayen werd ontslagen bij Club Brugge en tekende begin deze week zijn contract bij Genk.

Hij gaf op het persmoment aan helemaal geen revanchegevoelens te koesteren. Met zijn inside informatie over Club zal hij Genk ongetwijfeld kunnen helpen, al zal Ivan Leko erop anticiperen.

Gehavend Club Brugge

Bij Club Brugge ontbreken er nog steeds heel wat sterkhouders. Simon Mignolet is nog out. Nordin Jackers is niet bij, net als middenvelder Raphael Onyedika (Afrika Cup), Ludovit Reis (schouder) en Lynnt Audoor (spierletsel).  Ook Brandon Mechele zit in de selectie.


Kyriani Sabbe, Bjorn Meijer en Romeo Vermant zijn er wel bij. Club won de voorbije drie onderlinge duels. Voor de laatste zege van Genk tegen blauw-zwart moeten we terug naar 11 augustus 2024 (3-2).

Prono KRC Genk - Club Brugge

KRC Genk wint
Gelijk
Club Brugge wint
KRC Genk KRC Genk wint Gelijk Club Brugge Club Brugge wint
27.63% 29.96% 42.41%
Populairste
1-2
(72x)		 1-1
(56x)		 2-1
(52x)

Vergelijking KRC Genk - Club Brugge

Positie

7
2

Punten

25
38

Gewonnen

6
12

Verloren

6
5

Gescoorde doelpunten

24
31

Doelpunten tegen

26
19

Gele kaarten

24
24

Rode kaarten

1
1

Onderlinge duels gewonnen

24
17
38
27/07 18:30 Club Brugge Club Brugge 2-1 KRC Genk KRC Genk
11/05 18:30 KRC Genk KRC Genk 0-2 Club Brugge Club Brugge
13/04 18:30 Club Brugge Club Brugge 1-0 KRC Genk KRC Genk
05/02 20:45 KRC Genk KRC Genk 1-1 Club Brugge Club Brugge
15/01 20:45 Club Brugge Club Brugge 2-1 KRC Genk KRC Genk
15/12 13:30 Club Brugge Club Brugge 2-0 KRC Genk KRC Genk
11/08 13:30 KRC Genk KRC Genk 3-2 Club Brugge Club Brugge
28/04 13:30 KRC Genk KRC Genk 0-3 Club Brugge Club Brugge
24/04 20:30 Club Brugge Club Brugge 4-0 KRC Genk KRC Genk
03/03 13:30 KRC Genk KRC Genk 0-3 Club Brugge Club Brugge
28/09 20:45 Club Brugge Club Brugge 1-1 KRC Genk KRC Genk
28/05 18:30 Club Brugge Club Brugge 1-3 KRC Genk KRC Genk
30/04 18:30 KRC Genk KRC Genk 3-1 Club Brugge Club Brugge
08/01 13:30 KRC Genk KRC Genk 3-1 Club Brugge Club Brugge
24/07 13:30 Club Brugge Club Brugge 3-2 KRC Genk KRC Genk
20/03 13:30 Club Brugge Club Brugge 3-1 KRC Genk KRC Genk
01/12 20:45 KRC Genk KRC Genk 6-8P Club Brugge Club Brugge
28/11 13:30 KRC Genk KRC Genk 2-3 Club Brugge Club Brugge
17/07 20:47 Club Brugge Club Brugge 3-2 KRC Genk KRC Genk
23/05 18:30 Club Brugge Club Brugge 1-2 KRC Genk KRC Genk
07/05 20:45 KRC Genk KRC Genk 3-0 Club Brugge Club Brugge
24/01 13:30 Club Brugge Club Brugge 3-2 KRC Genk KRC Genk
30/08 13:30 KRC Genk KRC Genk 1-2 Club Brugge Club Brugge
01/03 14:30 KRC Genk KRC Genk 1-2 Club Brugge Club Brugge
01/09 14:30 Club Brugge Club Brugge 1-1 KRC Genk KRC Genk
12/05 18:00 Club Brugge Club Brugge 3-2 KRC Genk KRC Genk
14/04 18:00 KRC Genk KRC Genk 3-1 Club Brugge Club Brugge
17/02 14:30 Club Brugge Club Brugge 3-1 KRC Genk KRC Genk
03/11 18:00 KRC Genk KRC Genk 1-1 Club Brugge Club Brugge
27/04 20:30 KRC Genk KRC Genk 1-1 Club Brugge Club Brugge
02/04 18:00 Club Brugge Club Brugge 1-0 KRC Genk KRC Genk
17/02 20:30 Club Brugge Club Brugge 2-2 KRC Genk KRC Genk
25/10 20:30 KRC Genk KRC Genk 2-0 Club Brugge Club Brugge
04/03 20:00 KRC Genk KRC Genk 2-1 Club Brugge Club Brugge
06/11 14:30 Club Brugge Club Brugge 1-1 KRC Genk KRC Genk
01/05 18:00 Club Brugge Club Brugge 3-1 KRC Genk KRC Genk
20/04 20:30 KRC Genk KRC Genk 4-2 Club Brugge Club Brugge
28/02 14:30 KRC Genk KRC Genk 3-2 Club Brugge Club Brugge
08/11 18:00 Club Brugge Club Brugge 1-0 KRC Genk KRC Genk
21/12 18:00 Club Brugge Club Brugge 4-1 KRC Genk KRC Genk
14/09 14:30 KRC Genk KRC Genk 1-1 Club Brugge Club Brugge
15/05 20:30 KRC Genk KRC Genk 3-2 Club Brugge Club Brugge
16/04 20:30 Club Brugge Club Brugge 2-0 KRC Genk KRC Genk
09/02 18:00 KRC Genk KRC Genk 1-3 Club Brugge Club Brugge
27/10 14:30 Club Brugge Club Brugge 0-2 KRC Genk KRC Genk
19/05 14:30 Club Brugge Club Brugge 1-0 KRC Genk KRC Genk
21/04 18:00 KRC Genk KRC Genk 0-2 Club Brugge Club Brugge
03/02 14:30 KRC Genk KRC Genk 4-1 Club Brugge Club Brugge
07/10 18:00 Club Brugge Club Brugge 1-1 KRC Genk KRC Genk
10/05 20:30 KRC Genk KRC Genk 1-2 Club Brugge Club Brugge
30/03 20:30 Club Brugge Club Brugge 2-0 KRC Genk KRC Genk
26/02 18:00 KRC Genk KRC Genk 3-0 Club Brugge Club Brugge
29/10 18:00 Club Brugge Club Brugge 4-5 KRC Genk KRC Genk
10/05 20:30 Club Brugge Club Brugge 3-0 KRC Genk KRC Genk
20/04 20:30 KRC Genk KRC Genk 3-1 Club Brugge Club Brugge
06/02 18:00 KRC Genk KRC Genk 1-0 Club Brugge Club Brugge
12/09 18:00 Club Brugge Club Brugge 2-2 KRC Genk KRC Genk
25/01 19:30 Club Brugge Club Brugge 2-1 KRC Genk KRC Genk
24/01 20:30 KRC Genk KRC Genk 2-0 Club Brugge Club Brugge
13/09 20:30 Club Brugge Club Brugge 1-1 KRC Genk KRC Genk
11/09 19:30 KRC Genk KRC Genk 1-1 Club Brugge Club Brugge
15/02 20:30 Club Brugge Club Brugge 0-2 KRC Genk KRC Genk
21/09 20:30 KRC Genk KRC Genk 0-1 Club Brugge Club Brugge
30/03 20:30 Club Brugge Club Brugge 2-6 KRC Genk KRC Genk
28/10 20:30 KRC Genk KRC Genk 1-2 Club Brugge Club Brugge
22/04 20:30 Club Brugge Club Brugge 0-1 KRC Genk KRC Genk
19/11 18:00 KRC Genk KRC Genk 0-0 Club Brugge Club Brugge
05/05 20:30 Club Brugge Club Brugge 3-0 KRC Genk KRC Genk
05/05 20:30 Club Brugge Club Brugge 0-0 KRC Genk KRC Genk
05/05 19:30 KRC Genk KRC Genk 0-0 Club Brugge Club Brugge
11/12 18:00 KRC Genk KRC Genk 2-2 Club Brugge Club Brugge
13/03 20:30 KRC Genk KRC Genk 2-1 Club Brugge Club Brugge
11/03 19:30 Club Brugge Club Brugge 2-1 KRC Genk KRC Genk
03/10 20:00 Club Brugge Club Brugge 1-1 KRC Genk KRC Genk
01/10 19:30 KRC Genk KRC Genk 0-2 Club Brugge Club Brugge
16/01 20:30 KRC Genk KRC Genk 1-0 Club Brugge Club Brugge
08/08 20:00 Club Brugge Club Brugge 1-0 KRC Genk KRC Genk
19/04 20:00 KRC Genk KRC Genk 0-3 Club Brugge Club Brugge
09/11 20:00 Club Brugge Club Brugge 4-0 KRC Genk KRC Genk
Zit hij straks als Genk-coach op de bank tegen Club Brugge? 'Hayen heeft duidelijke wens over toekomst'

Zit hij straks als Genk-coach op de bank tegen Club Brugge? 'Hayen heeft duidelijke wens over toekomst'

19/12 6

Racing Genk zoekt nog altijd naar een nieuwe hoofdtrainer na het ontslag van Thorsten Fink. Terwijl de Limburgers sportieve knopen willen doorhakken, duikt één naam steeds ...

Totale ommekeer in trainersdossier Genk? Ineens twijfelen Limburgers aan Hayen

Totale ommekeer in trainersdossier Genk? Ineens twijfelen Limburgers aan Hayen

21/12 3

De trainerskwestie bij KRC Genk blijft onbeslist. Waar Nicky Hayen enkele dagen in polepositie leek te liggen, heeft Timmy Simons de voorbije dagen duidelijk terrein gewonn...

DONE DEAL: Genk hakt knoop door, nieuwe coach is bekend

DONE DEAL: Genk hakt knoop door, nieuwe coach is bekend

22/12 13

KRC Genk is na het ontslag van Thorsten Fink op zoek naar een nieuwe coach. Heel wat pistes zijn de voorbije dagen geopperd en nu is er ook een definitieve beslissing geval...

Nicky Hayen geeft begeesterende eerste speech aan Genk-spelers en vertelt wat hij verwacht

Nicky Hayen geeft begeesterende eerste speech aan Genk-spelers en vertelt wat hij verwacht

24/12 2

Nicky Hayen heeft zijn eerste speech als nieuwe coach van Genk gegeven aan de spelersgroep, en die was meteen duidelijk en hartstochtelijk. "Tactiek staat op de tweede plaa...

Restaurantuitbater kreeg haatmails en bedreigingen omwille van... Mignolet de kreeft

Restaurantuitbater kreeg haatmails en bedreigingen omwille van... Mignolet de kreeft

25/12 5

Krant van West-Vlaanderen verzamelde de strafste verhalen van 2025 en er was er ook eentje met Simon Mignolet in de hoofdrol. Al zal de doelman van Club Brugge er absoluut ...

Franky Van der Elst ziet meteen groot voordeel voor Nicky Hayen bij KRC Genk

Franky Van der Elst ziet meteen groot voordeel voor Nicky Hayen bij KRC Genk

25/12

KRC Genk heeft met Nicky Hayen zijn nieuwe hoofdcoach beet. De Limburger tekende een contract van onbepaalde duur en staat meteen voor een pittige vuurdoop: een beladen due...

Frank Boeckx ziet al snel één duidelijke opdracht voor Hayen bij Racing Genk

Frank Boeckx ziet al snel één duidelijke opdracht voor Hayen bij Racing Genk

25/12 1

Vrijdag wacht Nicky Hayen meteen een beladen test met Genk tegen Club Brugge. Frank Boeckx verwacht dat zijn inside knowledge snel het verschil kan maken.

De selectie: Club Brugge mist vele sterkhouders, maar Leko krijgt ook zeer hoopgevend nieuws

De selectie: Club Brugge mist vele sterkhouders, maar Leko krijgt ook zeer hoopgevend nieuws

25/12 3

Voor Nicky Hayen wordt het een debuut bij KRC Genk tegen Club Brugge, voor Ivan Leko een kans om 9 op 9 te pakken bij zijn nieuwe ploeg. Die laatste weet ondertussen op wel...

Franky Van der Elst spreekt: "Dan rol ik toch eens met mijn ogen"

Franky Van der Elst spreekt: "Dan rol ik toch eens met mijn ogen"

25/12

Voor Nicky Hayen wordt het een debuut bij KRC Genk tegen Club Brugge, voor Ivan Leko een kans om 9 op 9 te pakken bij zijn nieuwe ploeg. Voor Genk ligt er werk op de plank....

Nicky Hayen verrast met uitspraak over wintermercato KRC Genk

Nicky Hayen verrast met uitspraak over wintermercato KRC Genk

06:00

Voor Nicky Hayen wordt het een debuut bij KRC Genk tegen Club Brugge, voor Ivan Leko een kans om 9 op 9 te pakken bij zijn nieuwe ploeg. Daarna is het winterstop ... en kan...

Vera Duchateau, vrouw van Nicky Hayen, spreekt klare taal over ontslag bij Club Brugge

Vera Duchateau, vrouw van Nicky Hayen, spreekt klare taal over ontslag bij Club Brugge

07:23

Vrijdag beleeft Nicky Hayen zijn debuut als trainer van Racing Genk, meteen tegen ex-club Club Brugge. Vlak voor die topper spreekt zijn vrouw openhartig over het plotse on...

Nicky Hayen puzzelt richting Club Brugge: positieve signalen vanuit ziekenboeg

Nicky Hayen puzzelt richting Club Brugge: positieve signalen vanuit ziekenboeg

08:40

Racing Genk sluit het kalenderjaar af met een thuiswedstrijd tegen Club Brugge. Terwijl blauw-zwart al duidelijkheid gaf over zijn selectie, blijft het bij de Limburgers no...

Jupiler Pro League

 Speeldag 20
KRC Genk KRC Genk 13:30 Club Brugge Club Brugge
Cercle Brugge Cercle Brugge 16:00 Union SG Union SG
Standard Standard 18:30 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 20:45 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 27/12 Zulte Waregem Zulte Waregem
La Louvière La Louvière 27/12 OH Leuven OH Leuven
KV Mechelen KV Mechelen 27/12 FCV Dender EH FCV Dender EH
KAA Gent KAA Gent 27/12 Westerlo Westerlo
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved