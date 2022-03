Club Brugge pakt 18 op 18 en hijgt in de nek van Union na winst tegen Racing Genk

Club Brugge begint stilaan onder stoom te raken net voor de start van de play offs. Ook in de topper tegen RC Genk werd er gewonnen. Na een rode kaart voor Genk werd het enkele minuten zowaar lastig voor de thuisploeg maar de Bruggelingen zetten snel orde op zaken.

Storck moest noodgedwongen zijn opstelling aanpassen door de afwezigheid van Onuachu in de spits en koos er dan maar voor om de opstelling van Club Brugge te spiegelen en een 3-5-2 op het veld te zetten met Ito en Paintsil in de spits. Bij Club zat Noa Lang opnieuw op de bank.

De wedstrijd was nog geen 5 minuten ver of de tactische plannetjes mochten de vuilbak al in. Rits trapte richting doel na een corner en na een subtiele tik van Vanaken was Vandevoordt meteen geklopt: Club op rozen.

Van dominantie van Club was echter geen sprake tegen de 8e in het klassement. Racing Genk had vaak de bal maar was aanvallend gewoonweg niet mondig genoeg om iets terug te doen. Dan maar van buiten de 16 proberen dacht Junya Ito die wegdraaide bij Nsoki, ruimte zocht bij Mechele en met een laag gekruist schot Mignolet versloeg.

Aan de start van de tweede helft zette het publiek zich nog eens achter de thuisploeg en dat bracht op. Adamyan kwam eerst nog net tekort op een voorsprong van Skov Olsen maar enkele minuten later was het wel raak toen De Ketelaere een voorzet van Mata in doel kon koppen na een mooie combinatie vanop de rechterflank.

Alweer was het weer minder voor de thuisploeg na de vroege voorsprong maar halverwege de tweede helft keerden de kansen helemaal toen Sadick de noodrem moest bovenhalen om Rits af te stoppen na een mooie vooractie van Adamyan. Laforge twijfelde niet en gaf de Spaanse verdediger meteen rood.

Maar met tien man werd Genk zowaar gevaarlijker voor het doel van Club. Paintsil en Ito kregen allebei een grote kans maar slaagden er niet in om Mignolet te bedreigen.

Met nog een kwartier te gaan lukte het Club toch om de zege veilig te stellen. Na een scrimmage voor doel laakte Ouattara om de bal weg te keilen. Adamyan nam het geschenk aan en trapte vanuit een schuine hoek voorbij Vandevoordt.

De druk was van de ketel, de wedstrijd beslist. Wat nog restte was een mexican wave die door Jan Breydel rolde, een applauswissel voor De Ketelaere en Adamyan, een gemiste kans van Noa Lang en een laatste fluitsignaal.

In de stand nadert Club tot op 5 punten van Union. Racing Genk kan na vanavond de buren van Sint-Truiden naast zich zien staan op de achtste plaats en zal tot de laatste speeldag moeten strijden voor een play off-ticket.